Acht Ausflugstipps für Urlauber und Einheimische

Der Herbst nähert sich dem Allgäu mit Riesenschritten. Auch in dieser Zeit ist die Region für viele Deutsche ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel- denn auch im Herbst hat die Region einiges zu bieten. Egal, ob man gerne aktiv werden, etwas Neues lernen oder sich einfach nur entspannen will. Wir stellen acht Orte vor, die Herbst-Urlauber und Einheimische im Allgäu unbedingt besuchen sollten.

Wanderungen im Herbst im Allgäu

Bunte Blätter an den Bäumen, weiße Schneekuppen auf den Bergen und Raureif auf den Wiesen - auch im Herbst zeigt die Allgäuer Natur ihre schönen Seiten. Wanderungen sind daher im Herbst immer wieder etwas ganz Besonderes. Das kann vom kleinen Spaziergang bis zur tagesfüllenden Wanderung reichen. Für Familien mit Kindern und vielleicht sogar Kinderwagen eignet sich beispielsweise ein Ausflug zu einem der vielen schönen Allgäuer Seen. Sechs Tipps für (entspannte) Rundwanderwege um Allgäuer Seen lesen Sie hier.

Icon vergrößern Um viele Seen im Allgäu führen schöne Rundwanderwege, die für die ganze Familie geeignet sind. Besonders im Herbst zeigt die Natur sich hier von ihrer schönsten Seite. Im Bild: der Forggensee. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Um viele Seen im Allgäu führen schöne Rundwanderwege, die für die ganze Familie geeignet sind. Besonders im Herbst zeigt die Natur sich hier von ihrer schönsten Seite. Im Bild: der Forggensee. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Wer im Urlaub höher hinaus und auch etwas länger unterwegs sein will, kommt im Allgäu ebenfalls auf seine Kosten. Viele Wege sind auch im Herbst noch begehbar. Allerdings ist Vorsicht geboten. Eine gute Ausrüstung und Vorbereitung sollten Grundvoraussetzung sein. Hier erklärt ein Experte des Deutschen Alpenvereins, worauf man bei einer Wanderung im Herbst besonders achten sollte. Darüber hinaus haben viele Hütten im Herbst geschlossen und können nicht mehr zur Einkehr genutzt werden. Eine Übersicht, welche Hütten wann schließen, finden Sie hier.

Drei Touren-Tipps für Wanderungen im Herbst haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Herbsturlaub im Allgäu: Ausflüge draußen für die ganze Familie

Ein besonderes Ausflugsziel im Allgäu ist die Breitachklamm nahe Oberstdorf. In der tiefsten Felsschlucht Mitteleuropas erwartet Besucher zu jeder Jahreszeit ein atemberaubender Ausblick. Vor allem für Kinder ist der Ausflug in die Klamm ein Abenteuer. Bei Nässe und Schnee ist allerdings Trittsicherheit gefragt. Festes Schuhwerk ist daher Pflicht. Neben der Breitachklamm gibt es auch noch andere Schluchten und Tobel im Allgäu, die einen Besuch wert sind. Hier sehen die schönsten Klammen, Schluchten und Tobel im Allgäu:

Einen besonderen Blick auf den bunten Herbstwald hat man vom Baumwipfelpfad im Walderlebniszentrum Ziegelwies bei Füssen. Besucherinnen und Besucher können dort in 21 Metern Höhe über die Baumwipfel wandern und dabei den Ausblick auf die herbstliche Landschaft genießen. Daneben bietet das Walderlebniszentrum für Familien noch viele andere Highlights und Aktivitäten. Einen weiteren Baumkronenweg gibt es mit dem Skywalk Allgäu außerdem in Scheidegg, von dem aus man einen wunderschönen Blick über das Westallgäu und sogar manchmal bis zum Bodensee hat.

Der Klassiker unter den Ausflugszielen im Allgäu sind die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau im Ostallgäu. Wer das Innere der Schlösser besuchen möchte, sollte sich möglichst frühzeitig online ein Ticket sichern. Im Herbst stehen die Chancen dafür allerdings deutlich besser als in den besonders besucherreichen Sommermonaten. Der Ausflug lohnt sich für Urlauber auf jeden Fall, da auch um die Schlösser herum viel erkundet werden kann - von einer Wanderung um den Alpsee, dem besonderen Blick von der Marienbrücke bis hin zu einem Besuch des Museums der bayerischen Könige.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Schloss Neuschwanstein.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um das Schloss Hohenschwangau.

Icon vergrößern Herbstlicher Blick auf Schloss Neuschwanstein: Wer das Innere des Schlosses besuchen will, sollte sich vorher online um ein Ticket kümmern. Foto: Benedikt Siegert (Archiv) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Herbstlicher Blick auf Schloss Neuschwanstein: Wer das Innere des Schlosses besuchen will, sollte sich vorher online um ein Ticket kümmern. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)

Eine Aktivität, die einfach zum Herbst dazu gehört, ist das Drachensteigen. Auch im Allgäu gibt es viele Orte, an denen das im Herbst besonders gut klappt. Hier lesen Sie, an welchen Orten im Allgäu der Wind besonders günstig für alle Drachen-Fans steht.

Herbst im Allgäu: Urlaubs-Ausflüge bei schlechtem Wetter

Auch wenn der Herbst im Allgäu sich gerne von seiner goldenen Seite zeigt, gibt es auch immer wieder verregnete und ungemütliche Tage. Für Urlauber, die das Allgäu gerne besser kennenlernen möchten, bietet sich dann ein Besuch in einem der zahlreichen Allgäuer Museen an. Eines der bekanntesten ist das Bergbauernmuseum in Diepolz. Hier kommen vor allem Kinder auf ihre Kosten und können alles über das Leben als Bergbauern lernen. Dazu gehört zum Beispiel, wie Butter hergestellt wird, wie das Innere eines Kuhmagens aussieht oder was alles so auf einem Bauernhof passiert. Das Wissen wird hier praxisnah vermittelt. Es gibt echte Tiere, einen Heuboden und regelmäßig Mitmach-Aktionen.

Icon vergrößern Im Allgäuer Bergbauernmuseum bei Immenstadt-Diepolz gibt es regelmäßig Veranstaltungen zum Mitmachen. Foto: Thilo Kreier Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Allgäuer Bergbauernmuseum bei Immenstadt-Diepolz gibt es regelmäßig Veranstaltungen zum Mitmachen. Foto: Thilo Kreier

Das Allgäu hat auch eine Menge kurioser Museen zu bieten. Von Modellzügen über Ostereier bis hin zu Kutschen ist alles dabei. Hier finden Sie eine Übersicht über sieben außergewöhnliche Museen im Allgäu. Spannend für Kinder sind auch das Feuerwehrmuseum in Kaufbeuren oder das Hutmuseum Lindenberg.

Ein weiteres Schlecht-Wetter-Ausflugsziel im Allgäu ist der Indoor-Zoo. Davon gibt es gleich drei im Allgäu:

Neben den Indoor- gibt es aber natürlich auch Outdoor-Zoos, die im Herbst geöffnet sind. Lesen Sie dazu auch: Von Reptilienzoo bis Eichhörnchenwald: Die beliebtesten (Streichel)-Zoos im Allgäu.

Möglichkeiten, sich bei schlechtem Wetter auszutoben, gibt es für Familien und Kinder in den vielen Hallen- und Erlebnisbädern im Allgäu. Egal ob das Cambomare in Kempten, das Wonnemar in Sonthofen oder das ABC Nesselwang, hier können Kinder schwimmen, rutschen und spielen. Viele der Bäder bieten zusätzlich Saunabereiche für Erwachsene zum Entspannen an. Wem das nicht reicht, der findet auch verschiedene Thermen zum Entspannen im Allgäu.