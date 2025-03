Für diese Hütten suchen DAV und ÖAV aktuell Pächter

Arbeiten vor Bergkulisse - für viele ist das ein langgehegter Traum. Wer sich diesen erfüllen will, findet in den Alpen zahlreiche Möglichkeiten, denn der Deutsche Alpenverein (DAV) und der Österreichische Alpenverein (ÖAV) suchen immer wieder Pächterinnen und Pächter für ihre Berghütten. Ein Überblick, wo man gerade Hüttenwirt oder -wirtin werden kann.

Nicht weit vom Allgäu entfernt, in Vorarlberg, liegt eine Hütte, für die ab Juni 2025 Pächter gesucht werden: die Hochälpelehütte. Sie liegt im Gemeindegebiet von Dornbirn, im Bregenzerwald-Gebirge. „Es stehen 60 Sitzplätze im Innenbereich und 60 Plätze auf der Terrasse zur Verfügung. Für Übernachtungen ist die Hütte mit 16 Matratzenlager ausgestattet“, heißt es auf der Seite des Österreichischen Alpenvereins. (Welche DAV-Hütten es im Allgäu gibt, erfahren Sie hier.)

Wer die Hütte bewirtschaften möchte, sollte Mitte Mai bis Ende Oktober und von Mitte Dezember bis Mitte März verfügbar sein.

Die Hochälpelehütte am Bödele in Schwarzenberg im Bregenzerwald Foto: Chromorange, Imago Images

Auch im anderen Allgäu-nahen Bundesland, Tirol, werden neue Pächter für eine Hütte gesucht: Das Anton-Karg-Haus liegt nahe des Wilden Kaisers - dem Drehort der Hitserie „Der Bergdoktor“ - auf 829 Metern. Wer den Job in Erwägung zieht, hat noch ein wenig Bedenkzeit, denn neue Pächter sollten erst ab dem 1. Mai 2026 anfangen. Das Anton-Karg-Haus verfügt über 36 Zimmerlager/Betten, 52 Plätze im Matratzenlager und drei Gaststuben mit 60 bis 70 Plätzen.

Das Anton-Karg-Haus mit dem Wilden Kaiser im Hintergrund. Foto: Roland Mühlanger, Imago Images

Ebenfalls in Tirol liegt die Wolfratshauser Hütte. Die DAV-Sektion Wolfratshausen sucht ab Sommer 2025 neue Pächter für die sowohl im Winter als auch im Sommer bewirtete Hütte. Sie liegt auf 1752 Meter Höhe am Grubigstein in Lermoos (Tirol) im Lechtal, nahe Reutte. Von der Hütte hat man guten Ausblick auf die Zugspitze.

Für die Wolfratshauser Hütte werden Pächter gesucht. Foto: IMAGO/Shotshop

Auch in Bayern liegt eine DAV-Hütte, die einen neuen Pächter braucht: das Rotwandhaus in den Schlierseer Bergen. Die Hütte liegt auf 1737 Metern und verfügt über 39 Betten in Zwei- und Mehrbettzimmern sowie 32 Lagerplätze. Potenzielle Pächter sollten zum 1. Juni 2025 anfangen.

Für das Rotwandhaus im Mangfallgebirge werden noch Pächter gesucht. Foto: Hermann Dobler, Imago Images

Wer hoch hinaus will, kann darüber nachdenken, Pächter auf dem Arthur-von-Schmid-Haus in Kärnten zu werden. Es liegt auf 2281 Metern in Kärnten. Neue Pächter könnten im Jahr 2026 anfangen. 30 Betten und 38 Lagerplätze gehören zur Hütte. Sie liegt im Nationalpark Hohe Tauern und wird mit dem Hubschrauber versorgt.

Arthur-von-Schmid-Haus am Dösner See im Nationalpark Hohe Tauern. Foto: Imagebroker, Imago Images (Archivbild)

Ebenfalls in Kärnten liegt die Wolfsberger Hütte, für die der ÖAV „ ein(e) Hüttenwirt(in), bevorzugt ein Pächterpaar mit einschlägiger Berufserfahrung“ sucht. Die Hütte, die auf 1850 Meter liegt, ist vergleichsweise klein und gemütlich: Sie bietet sieben Betten in Zimmern und 15 Betten in Matratzenlagern. Die Wolfsberger Hütte ist in den Sommermonaten geöffnet.

Das Koralpen-Haus in Kärnten braucht ab November 2025 neue Pächter. Hier arbeitet man auf knapp 2000 Metern Höhe - und das am besten das ganze Jahr: „Das Haus sollte als Ganzjahresbetrieb geführt werden, wobei die Zufahrt (nur für Berechtigte) im Sommer problemlos über eine Asphaltstraße möglich ist, im Winter ist das Haus nur mit Schneemobil oder ähnlichem erreichbar. Gäste können das Haus nur zu Fuß/mit Ski erreichen“, schreibt der DAV.

„Sie lieben die Österreichischen Alpen, haben Freude am Umgang mit Menschen und Erfahrung in der Gastronomie? Dann sind Sie bei uns genau richtig!“ So sucht der ÖAV „eine/n motivierte/n Hüttenpächter*in“ für die Hesshütte, die auf 1699 Metern im Gesäuse in der Steiermark liegt. Die Hütte ist von Anfang Juni bis Ende Oktober bewirtschaftet.

Neue Pächter für das Zittelhaus gesucht

Auch im Salzburger Land gibt es die Möglichkeit, Hüttenwirt zu werden: Das Zittelhaus liegt auf 3106 Metern Höhe auf dem Gipfel des Hohen Sonnblicks im Nationalpark Hohe Tauern nahe Salzburg. Neben der ÖAV-Hütte liegt zudem eine Wetterstation. Die Hütte ist sowohl im Sommer als auch im Winter bewirtet und bietet 26 Betten und 57 Schlafplätze im Matratzenlager sowie einen Winterraum mit zehn Plätzen.

Für die Stickler-Hütte im Salzburger Lungau werden ebenfalls am Mai 2025 neue Pächter gesucht. Auf 1750 findet man 13 Betten in Zimmern und 34 Lagerplätze. „Die Hütte liegt an der Grenze zum Nationalpark Hohe Tauern und dient als Ausgangspunkt für sehr schöne und auch kindergeeignete Wanderungen“, schreibt der Alpenverein.

Neue Pächter für die Ostpreußen-Hütte in den Berchtesgadener Bergern gesucht: Ausgestattet ist die Hütte laut DAV mit acht Zweibettzimmern, zwei Einbettzimmern und 20 Schlafplätzen im Lager. Zudem gibt es im Haus eine „alte Stub‘n“ und einen Gastraum, sowie eine Sonnenterasse und zwei Waschräume. Die Hütte wurde im Jahr 1928 eingeweiht und 2023 generalsaniert.

Nahe Krems in Oberösterreich liegt die Zeller-Hütte. Sie liegt auf 1575 Metern an der Via Alpina (E4) und braucht ab Mai 2025 neue Pächter. „Die Hüte ist im Sommer wie im Winter ein beliebtes Ausflugsziel im oberösterreichischen Alpenvorland für Tagesgäste und Nächtiger“, schreibt der Alpenverein dazu.

Erfolgreich lief die Pächtersuche für die größte DAV-Hütte, die im Allgäu liegt: die Rappenseehütte. Die neuen Pächter werden damit ab der Saison 2026 die Nachfolge von Sylvia Socher und Andi Greiner antreten, die nach 24 Jahren als Hüttenwirte im Herbst dieses Jahres in den Ruhestand gehen werden. Für wen sich der DAV entschieden hat, erfahren Sie hier.