35 aus der Ukraine Geflüchtete in Rettenberg

Landratsamt Oberallgäu hat 300 Schlafplätze in Rettenberg und Sonthofen herrichten lassen. Die sind aber noch lange nicht belegt. Warum das so ist.

17.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

300 Flüchtlinge aus der Ukraine waren für vergangenes Wochenende angekündigt worden – sind aber letztendlich nicht im Oberallgäu eingetroffen. Der erste Bus mit 35 Frauen und Kindern kam erst am Mittwochabend in Rettenberg an. Das Oberallgäu, insgesamt ländliche Regionen, sind bei den aus der Ukraine Geflüchteten weniger gefragt als Großstädte wie München, ist bislang die Erfahrung der Verantwortlichen im Landratsamt Oberallgäu.

Schnell an private Gastgeber weitervermitteln

Die Frauen und Kinder, die jetzt in der Turnhalle Rettenberg untergebracht sind, werden schnell an private Gastgeber weitervermittelt, sagte am Donnerstag auf Anfrage der Redaktion Landratsamts-Pressesprecherin Franziska Springer.

300 Kriegs-Flüchtlinge sollten aus Augsburg ins Oberallgäu gebracht werden. Das war dem Landratsamt vergangenen Freitag gemeldet worden. Die Zuständigen bereiteten sich vor: Neben der Turnhalle Rettenberg mit 54 Betten wurde die Markthalle in Sonthofen als Erstunterkunft hergerichtet. Aber die Flüchtlinge sind nicht gekommen. „Die Halle steht weiterhin bereit“, sagte Springer. Am Donnerstag wusste sie noch nicht, wann mit weiteren Geflüchteten zu rechnen ist.

Bereit stehen auch die Ehrenamtlichen des Roten Kreuz, der Johanniter Unfallhilfe und des Technischen Hilfswerks (THW). Konkret helfen sie derzeit bei der Einrichtung der Notunterkünfte und kümmern sich rund um die Uhr um die Betreuung der Geflüchteten in Rettenberg. Weitere Aufgabenbereiche seien die Beschaffung von Material zur Einrichtung der Unterkünfte und die Weitervermittlung an private Gastgeber.

Test auf das Coronavirus

Alle Geflüchteten werden laut Springer per Schnelltest auf das Coronavirus hin getestet. Darüber hinaus werden sie medizinisch befragt – etwa, ob sie bestimmte Medikamente oder eine ärztliche Untersuchung benötigen. Wenn ja, „stellt in diesen Fällen ein Arzt die kurzfristige Medikamentenversorgung sicher“, sagte Springer.

300 Angebote für Privatzimmer und Wohnungen

Aktuell sei das Angebot an Privat-Zimmern und -Wohnungen ausreichend. Vergangene Woche war von 300 Angeboten die Rede. Der Landkreis richte aber auch eigene, dezentrale Unterkünfte ein. „Und wir suchen nach wie vor Dolmetscher, die Ukrainisch oder Russisch sprechen“. Die Daten der Ankömmlinge seien erfasst, eine Registrierung mittels biometrischem Bild und Fingerabdrücken erfolge in den kommenden Tagen schrittweise. Springer: „Die aufgenommenen Personen wurden zudem mit einer Soforthilfe in Höhe von 80 Euro versorgt.“

Aus der Ukraine Geflüchtete, die im Oberallgäu ankommen, können ohne Visum 90 Tage bleiben. Spätestens dann sollten sie beim Landratsamt registriert sein.

