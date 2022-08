"Atemberaubende Atmosphäre": Nadine Rieder fiebert EM-Start entgegen

Mountainbikerin Nadine Rieder greift am Samstag bei der EM in München an. Nach schwerem Sommer freut sich die Sonthoferin auf das Flair im Olympiapark.

18.08.2022 | Stand: 19:06 Uhr

Es ist der Tag X, auf den sie ein Jahr lang hingearbeitet hat. Mit dem Cross-Country-Rennen am Samstag ab 12 Uhr steigt auch Mountainbikerin Nadine Rieder bei der Europameisterschaft in München ein. Die 33-jährige Sonthoferin, die die EM im vergangenen Jahr nach der schweren Knöchelverletzung verpasst hatte, absolviert im Olympiapark ihren einzigen Start in der Landeshauptstadt. Vor dem EM-Rennen sprachen wir mit der siebenfachen deutschen Meisterin und 17. der Vorjahres-WM über aufkommendes EM-Flair, über die starke Konkurrenz und über den mentalen Schlüssel.

Frau Rieder, Zehnkämpfer Niklas Kaul und Sprinterin Gina Lückenkemper haben bei der EM für Gänsehaut-Momente gesorgt. Haben Sie die Wettkämpfe gesehen?

Nadine Rieder: Leider nein. Ich habe in den vergangenen Wochen sehr intensiv trainiert und hatte zudem viele Termine und Verpflichtungen. Ich habe das Straßenrennen gesehen und ein paar Bahnwettbewerbe, aber es gab viel zu organisieren, deshalb konnte ich leider nicht viel schauen.

Wie viel EM-Stimmung ist in diesen Tagen dennoch aufgekommen?

Rieder: Trotzdem sehr viel, weil man die Bilder im Netz sieht und viele Sportler davon erzählen. Es ist unglaublich, welche Atmosphäre herrscht – viele sagen, es ist mehr Flair als bei Olympia.

Wie fühlt es sich vor Ort an?

Rieder: Ich bin am Mittwoch angekommen und es ist außergewöhnlich. Alle Teams sind einem Hotel an der Leopoldstraße untergebracht. Auf der Straße und in der Stadt sprechen uns Leute auf die EM an. Es ist schön, dass wir Mountainbiker auch mal mehr in der Öffentlichkeit stehen. Dieser Rahmen hier in München macht das ganze Erlebnis noch toller.

Sie sind gut in die Saison gestartet, haben aber zum Sommer hin einen Knick gehabt. Woran lag es?

Rieder: Es hat sich gut angefühlt und die Ergebnisse waren auch lange stabil, ja. Aber dann gab es ein paar Umstände, die es mir nicht ermöglicht haben, mein Potenzial auszuschöpfen. Außerdem haben wir ein immenses Niveau im Weltcup und da muss alles passen. Wenn Kleinigkeiten nicht stimmen, wirkt sich das sofort aus.

Welche Umstände meinen Sie?

Rieder: Ein paar teaminterne Unstimmigkeiten. Mehr möchte ich im Moment nicht dazu sagen.

Wie sehr hat Sie die Entwicklung im Sommer mitgenommen?

Rieder: Ich habe über die vergangenen Jahre gelernt, mentale Rückschläge zu verarbeiten. Aber da habe ich schon gespürt, dass mich alles doch zu sehr beschäftigt hat, und habe deshalb auch entschieden, dass ich den US-Trip auslasse.

Wie geht es Ihnen inzwischen, rein was den Kopf betrifft?

Rieder: Mir geht es gut, weil die Stimmung mit der Nationalmannschaft sehr gut ist. Meine Familie und einige Freunde werden da sein. Ich möchte versuchen, die EM einfach zu genießen und tolle Erlebnisse mitzunehmen.

Und was macht der Körper?

Rieder: Der fühlt sich super an. Alleine schon dadurch, dass ich die zweiwöchige US-Reise ausgelassen habe, konnte ich noch einen guten Trainingsblock einschieben.

Wie lief die heiße Phase der Vorbereitung?

Rieder: Es war ein langer Block mit großen Umfängen und in der Schlussphase sehr intensiven Einheiten. Zum Abschluss bin ich noch ein Testrennen gefahren. Die Arbeit ist getan – deshalb kann ich jetzt entspannt in die EM gehen.

Entspannt? Sie belegen Rang 18 der Weltrangliste, waren zwischenzeitlich 13. und sind daran gemessen so gut wie nie zuvor. Was bedeutet Ihnen der Rang?

Rieder: Es ist etwas Besonderes, weil ich schon viele Erfolge hatte und trotzdem manchmal noch mit dem Selbstvertrauen kämpfe. Und wenn ich sehe, dass ich als beste Deutsche zu den Besten der Welt gehöre, zeigt mir das immer, wie sehr es sich auszahlt, wenn man trotz aller Rückschläge dranbleibt.

Was ist drin am Samstag?

Rieder: Ganz schwer zu sagen. Das Niveau ist extrem hoch, gerade auch, weil viele Fahrerinnen den US-Trip ausgelassen haben und ausgeruht sind. Die Top 15 wären für mich eine schöne Sache.

Kennen Sie die Strecke?

Rieder: Wir sind sie am Mittwoch abgelaufen – es ist eine sehr schnelle und eine technisch nicht sehr anspruchsvolle Strecke. Aber sie lebt natürlich von der Lage inmitten des Olympiaparks. Das gibt es sonst nicht im Weltcup.

Was macht das Mentale so kurz vor dem Tag X, auf den man so lange hingearbeitet hat?

Rieder: Ich habe gelernt, gut damit umzugehen. Bei den Weltcups habe ich immer ein Puzzle dabei, das hilft mir. Das ist jetzt zwar nicht der Fall, aber meine Vorbereitung war so gut und das gibt mir ein gutes Gefühl.

Worauf freuen Sie sich in München am meisten?

Rieder: Auf die eineinhalb Stunden Rennen. Ich habe schließlich lange und hart dafür gearbeitet.