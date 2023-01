Was sagen Einheimische zum Aus der Grüntenlifte?

Das Aus für die Grünten Bergwelt bedeutet auch, dass die Grüntenlifte wohl nie mehr laufen. Viele bedauern, dass dort touristisch nun nichts mehr geboten ist.

27.01.2023 | Stand: 06:41 Uhr

Eiskalt ist es in Kranzegg. Im Ort ist niemand zu Fuß unterwegs, eine Handvoll Autos parkt am riesigen Liftparkplatz. Sogar das Banner ist noch über die Zufahrtsstraße gespannt: „Genuss-Skifahren am Grünten“ ist dort zu lesen. Und der Schriftzug „Grüntenlifte“. Ein Banner von gestern, denn die Grüntenlifte haben keine Zukunft mehr. Auch den Plan einer Grünten Bergwelt haben die Investoren ad acta gelegt.

