Bürgermeister Eckardt in Burgberg hadert mit Bremsklotz Bürokratie

Die Kommunalwahl 2020 hat dem südlichen Oberallgäu sieben neue Bürgermeister und zwei Bürgermeisterinnen beschert. Nach einem Jahr im Amt will das Allgäuer Anzeigeblatt nun wissen, was gut und was schlecht bei ihnen lief. André Eckardt war selbstständig mit einem Gemüsehandel und schon seit etlichen Jahren Gemeinderat. Er wurde von der CSU nominiert und traute sich den Posten auch zu. Im Interview spricht der 46-Jährige darüber, dass es zwar Mut brauche, einen neuen Berufsweg einzuschlagen, dass es dazu aber nie zu spät sei.

Herr Eckardt, wenn Sie Ihr erstes Jahr als Bürgermeister mit einem Wort beschreiben müssten, welches wäre das und warum?

André Eckardt: Herausfordernd. Ich habe meine persönliche Komfortzone verlassen und stelle mich Tag für Tag neuen Herausforderungen, die mich fordern, fördern und ausfüllen.

Was war eine besonders große Herausforderung - außer Corona?

Eckardt: Die Bayerische Bauordnung: Baurecht war für mich völliges Neuland. Hier habe ich mich auf die Unterstützung meines Bauamtsleiters und auf die gute Zusammenarbeit in der Gemeindeverwaltung verlassen können.

Was ist nicht so gelaufen, wie Sie es sich gewünscht hätten – außer Corona?

Eckardt: Burgberg verfügt über sehr wenig eigene Grundstücksflächen, die eine Entwicklung unserer kommunalen Einrichtungen erschwert. Diese schlechte Verfügbarkeit bereitet mir immer wieder Kopfzerbrechen und die Einflussnahme von Bürgermeister und Gemeinde ist leider nur begrenzt.

Bürgermeister Eckardt: "Bürokratie bremst uns in vielen Bereichen aus"

Was haben Sie seit den ersten Wochen dazugelernt?

Eckardt: Ich habe gelernt, dass viele Prozesse sehr viel länger dauern als ich es aus der Privatwirtschaft kenne und uns die Bürokratie in vielen Bereichen ausbremst. Auch die Tatsache, es nicht allen Recht machen zu können, ist eine Erfahrung, der ich mir zwar bewusst war, ich musste mich aber ehrlich gesagt erst dran gewöhnen.

Haben Sie im vergangenen Jahr etwas Neues über sich selbst erfahren?

Eckardt: Es ist nie zu spät einen neuen Weg einzuschlagen und den Mut zu haben, den Kurs zu ändern und etwas Neues zu beginnen. Meine berufliche Veränderung war ein großes Risiko und hat von mir und auch von meinem direkten Umfeld viel abverlangt. Ohne den Rückhalt meiner Familie wäre dieser Weg nicht möglich gewesen. Aber ich bin mir sicher, es war die richtige Entscheidung.

