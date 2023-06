„Davonlaufen ist das Schlimmste“ - Allgäuerin schildert ihre Erfahrungen mit Bären in Kanada

Sabine Fleschutz hat 35 Jahre in Kanada gelebt und ihre Erfahrungen mit Bären gemacht. Wozu die Unterallgäuerin beim Umgang mit dem Wildtier rät.

07.06.2023 | Stand: 12:40 Uhr

Ein Bär streift im südlichen Oberallgäu durch die Alpen und sorgt für Unsicherheit unter den Wanderern. Bei Sabine Fleschutz, der gebürtigen Allgäuerin, die 35 Jahre lang im kanadischen Nelson (British Columbia) lebte, ist die Verunsicherung nicht so groß. In ihrer ehemaligen kanadischen Heimat sind Bären in Wäldern etwas ganz Normales. „Wenn ich allein unterwegs bin, mach ich mich alle paar Minuten bemerkbar, klatsche in die Hände oder singe etwas“, sagt die 59-Jährige, die seit einigen Jahren in Berkheim lebt.

