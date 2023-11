Rettenberg: Wasser für Berghütten und Schutz vor Hochwasser

Wann gibt es wieder ein gastronomisches Angebot in der Grüntenhütte? Diese und weitere Fragen wurden in der Bürgerversammlung im Engel in Rettenberg beantwortet

Volles Haus bei der Bürgerversammlung im Gasthof Engel in Rettenberg. Am Ende der dreistündigen Info-Veranstaltung lachen viele auf bei dieser Frage eines Besuchers: "Wann gibt es wieder ein gastronomisches Angebot in der Grüntenhütte?" Bürgermeister Nikolaus Weißinger sagt: "Ich hoffe, dass sich die Alpgenossenschaft und der ehemalige Investor bald einigen. Mehr kann ich dazu nicht sagen."

Zum Hintergrund: Die Investorenfamilie Hagenauer hatte 2018 ein Erbbaurecht für die Grüntenhütte auf 66 Jahre erworben. Die Erneuerung der Hütte war Teil von umfangreichen Lift- und Neubauplanungen am Grünten, die die Familie vor knapp einem Jahr aufgrund von unüberbrückbaren Differenzen mit einigen Alpgenossen abbrach. Was jetzt mit der bei Wanderern einst beliebten Hütte passiert, ist nicht klar. Sie ist schon seit vielen Monaten geschlossen. "Wir hoffen auf eine baldige Lösung", sagte der Bürgermeister in der Versammlung vor 120 Besuchern.

75 Prozent Förderung im Sonderprogramm Berghütten

Zuvor berichtete Weißinger auch vom "Sonderprogramm Berghütten", das sein Vorgänger Oliver Kunz bereits 2018 eingeläutet hatte. Das verspricht Zuschüsse von 75 Prozent beim Bau von Wasser- und Kanalleitungen zu stark frequentierten touristischen Einrichtungen auf über 1000 Metern Höhe. Der Wasserleitungsbau zur Alpe Kammeregg sei fast fertig, zur Neumayr-Hütte seien auch bereits Leitungen verlegt worden.

Der Anschluss der Grüntenhütte sei aber, weil sie schon so lange geschlossen ist, nicht förderfähig. Jetzt sei vorgesehen, die Wasserleitungen bis zur Alpe Moosbacher (nahe der ehemaligen Mittelstation der Grüntenlifte) zu verlegen. Die Grüntenhütte könne später noch berücksichtigt werden. Ob man sich als Anlieger denn anschließen müsse?, fragte einer der Besucher. Weißinger bejahte. Das gelte für die Anwesen, "die an der Strecke liegen". Ob denn dann der Wasserpreis insgesamt steige in Rettenberg? Das sei anzunehmen, Investitionen müssten sich refinanzieren, sagte der Rathauschef.

Hochbehälter mit 800 Kubikmeter Wasser

Geld wird unter anderem auch in einen neuen Hochbehälter am Breitensteinweg gesteckt als Ersatz für zwei kleinere Wasserspeicher am Adelharz und am Kammeregger Weg. So soll die Versorgungssicherheit der Ortsteile Kranzegg und Vorderburg "deutlich verbessert werden". Der Hochbehälter soll 800 Kubikmeter Wasser fassen. Zudem stehe eine Leitungssanierung Richtung Vorderburg und ein Leitungsbau in Engelpolz an.

An das Hochwasser 2021 mit einem Millionenschaden erinnerte Weißinger und machte deutlich, dass auch das Kanalsystem in weiten Teilen Rettenbergs nach und nach saniert werden muss. Geprüft wird, ob manche Kanalrohre einen größeren Durchmesser brauchen, um mehr Wasser fassen zu können. Die Hochwasserschutzplanung für die Ortsteile Wagneritz und Altach werde zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt Kempten "mit Hochdruck vorangetrieben". Zuerst soll kommenden Herbst in Wagneritz begonnen werden, unter anderem mit "einem großen Rückhaltebecken". Danach soll Altach folgen. Dort müsse eine Brücke entfernt werden.

In Planung: ein "ganzheiltiches Wanderwegekonzept"

Die Gemeinde Rettenberg hat vor einigen Monaten, wie Burgberg auch, den Antrag auf Aufnahme in den Naturpark Nagelfluhkette gestellt. Der Bürgermeister geht davon aus "im starken Verbund grenzübergreifend gemeinsame Projekte entwickeln zu können" und so auch "höhere Förderungen zu bekommen". Das sei wichtig um "die touristische Entwicklung nach dem Scheitern der Grüntenlifteplanungen auf neue Beine zu stellen". Da stimmte Tanja Oswald (Touristinfo) zu. 2024 sei eine riesige Aufgabe, ein "ganzheitliches Wanderwegekonzept" zu erstellen mit Hilfe der Fachleute vom Naturpark

30 Leute am Kneippbecken

Touristische Attraktion sei derzeit in Rettenberg der Kurpark mit dem Kneippbecken. Das sei (wie das Becken in Vorderburg auch) saniert worden dank staatlicher Fördermittel, sagte der Rathauschef. Im Sommer tummelten sich am Wasserbecken teilweise bis zu 30 Leute. Nächstes Jahr soll dort ein Sonnensegel installiert werden.

Wie es um eine neue Turnhalle in Rettenberg steht, wollten einige Besucher wissen. Hintergrund war auch der schlechte Zustand der Umkleidekabinen und Duschen. Ein Schiedrichter-Obmann sagte, es sei ihm "peinlich", wie es dort ausschaut. Ein anderer Vereinsvertreter sprach von "unterster Schublade". Die Gemeinde sei in eine Neuplanung der Turnhalle wieder eingestiegen, sagte Weißinger, machte aber klar, dass vor einem Neubau noch einige Jahre ins Land ziehen. (Weiterer Artikel der Bürgerversammlung folgt)