Viele Einsätze für die Bergwacht Immenstadt

2022 werden die Immenstädter Bergretter 94-mal alarmiert – ein erheblicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Welchen Herausforderungen sich die Helferinnen und Helfer stellen.

16.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Es gab 2022 „keinen Unfall unserer Mannschaft während eines Einsatzes“, betonte Bereitschaftsleiter Peter Ellmann bei der Jahresversammlung der Bergwacht Immenstadt. Es hätte aber auch anders kommen können: Eine zunächst harmlos scheinende Rettung, ließ die Einsatzkräfte der Bergwacht Immenstadt in der Rückschau aufhorchen.

Geborgene Person stand unter Suizidgefahr

Als die Bergretter einen Mann nach dem Absturz am Steinköpfle verletzt geborgen hatten, gab es eigentlich keinen Grund für sie zur Aufregung. Im Nachhinein stellte sich allerdings heraus, dass der Geborgene als suizidgefährdet eingestuft war und zum Zeitpunkt der Rettung als vermisst galt. Die Polizei suchte nach ihm. Dadurch habe während des Einsatzes die Gefahr bestanden, dass der Verletzte sich in die Tiefe stürzt und Bergwachtler dabei mit in den Abgrund reißt, sagte Peter Ellmann.

Ebenfalls bemerkenswert war vergangenes Jahr, dass die Bergwacht innerhalb einer Woche gleich dreimal zu den Niedersonthofer Wasserfällen ausrücken musste. Dort galt es, abgerutschte Wanderer zu bergen. Das steile Gelände bei den Wasserfällen stellte sich als schwierig heraus, sagte Ellmann: „Es waren jeweils große Aktionen.“

Bergwacht Immenstadt 94-mal im Einsatz

Auch sonst blickte der Bereitschaftsleiter auf ein einsatzreiches Jahr 2022 zurück. 94-mal rückte die Bergwacht Immenstadt aus. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 66 Einsätze. Auffällig in der Einsatzstatistik, die der stellvertretende Bereitschaftsleiter Philipp Menzenbach vorstellte, war, dass es im Vergleich zu 2021 weniger Einsätze an Wochenenden und mehr unter der Woche zu verzeichnen gab.

„Das Freizeitverhalten der Menschen wird immer schwieriger zu kalkulieren. Das Wetter spielt dabei eine Rolle“, sagte Ellmann. Genau erklären könne er sich das Phänomen aber nicht. Deshalb müsse ein Bereitschaftsdienst rund um die Uhr aufrecht erhalten werden. Und da sei es eine große Herausforderung genügend Personal zu haben. Darum freute er sich darüber, dass „die Anzahl der Aktiven in den vergangenen Jahren brutal gewachsen ist“. 40 Bergretter sind aktuell für die Immenstädter Bergwacht im Einsatz.

Hubschrauberübungen und Wintertraining mit der Bergwacht Hindelang

Ausbildungsleiterin Franziska Widenmayr freute sich über die rege Teilnahme an den Übungen der Bergwacht, und dass die Einschränkungen durch das Coronavirus weg sind. Auf dem Programm bei den insgesamt 33 Ausbildungsterminen standen unter anderem Hubschrauberübungen und eine gemeinsame Winterübung mit der Hindelanger Bergwacht. Fünf Anwärter schlossen ihre Ausbildung erfolgreich ab.

In der Jahresversammlung der Bergwacht Immenstadt wurden drei Mitglieder für 40 Jahre geehrt: (von links) Bereitschaftsleiter Peter Ellmann, Markus Kiesel, Jürgen Scheck, Christian Schall und die stellvertretenden Bereitschaftsleiter Philipp Menzenbach und Elmar Baumann.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden eine Reihe von Bergwachtlern geehrt: Markus Kiesel, Jürgen Scheck und Christian Schall blicken auf 40 Jahre aktive Zeit bei der Bergwacht Immenstadt zurück. Für ihr Engagement wurden sie von Peter Ellmann und dem stellvertretenden Bereitschaftsleiter Elmar Baumann geehrt.

