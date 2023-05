Bergwacht Oberstdorf so häufig im Einsatz wie keine andere Wacht in Bayern

Die Bergwacht Oberstdorf rettet so oft wie keine andere Bergretter-Einheit im Freistaat. Die Erstattungen aus dem Rettungsdienst seien jedoch ein „Trauerspiel“.

09.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Bergwacht Oberstdorf ist in Bayern einmalig: Mit 1078 Einsätzen waren die Männer und Frauen in den Berg-, Wander- und Skigebieten rund um Oberstdorf und Grasgehren so häufig im Einsatz wie keine andere Bergwacht im Freistaat. Dabei sind die Oberstdorfer mit ihren 51 Aktiven nicht einmal der zahlenmäßig stärkste Verband. „Mit 264 Einsätzen im Sommer und über 800 Einsätzen sind wir am Anschlag dessen gewesen, was ein Ehrenamtler leisten kann“, betonte der Vorsitzende Dr. Karsten Menzel auf der Jahresversammlung.

Ausrüstung für die Bergwacht Oberstdorf ist teuer

Umso größeren Respekt verdiene diese enorme Leistung, darin waren sich der zweite Bürgermeister von Oberstdorf, Fritz Sehrwind, und Klaus Schädler von der Landesleitung der Bergwacht in Bad Tölz einig. Das Lob der Gäste auf der Jahresversammlung hörten die Kameraden und Kameradinnen von der Bergwacht gern. Noch mehr freuen würden sie sich jedoch, wenn diese Leistung nicht nur mit Worten belohnt, sondern sich auch in barer Münze auszahlen würde. Menzel hatte in seiner Begrüßungsrede bereits auf die kostenintensive Ausrüstung verwiesen, die die Bergwacht ganz allein finanzieren müsse. Da kämen zum Beispiel allein für die wetterresistente Kleidung pro Nase rund 1500 Euro zusammen. Ganz zu schweigen von den technischen Geräten wie Quad, Bereitschaftsfahrzeug und Transportanhänger.

Erstattungen: Schleppende Verhandlungen mit den Krankenkassen

Die Bergwacht genieße in der Bevölkerung ein enormes Vertrauen, was sich am Spendenzuwachs ablesen ließe, erläuterte Lorenz Titzler die Finanzen. Die Erstattungen aus dem Rettungsdienst seien jedoch ein „Trauerspiel“ und auch von der Gemeinde würde man sich mehr Unterstützung wünschen, so Titzler. „Es kann nicht sein, dass die Bergwacht Würste und Lose verkaufen muss, um die Arbeit aufrecht erhalten zu können“, versicherte auch Landes-Geschäftsführer Schädler, der die spärliche Entlohnung auf die schleppenden Verhandlungen mit den Krankenkassen schob. Von den Sozialversicherungen erhielten die Rettungsdienste eine inzwischen inakzeptable Flatrate, die immer noch bei den Werten von 2012 liege.

In Oberstdorf ließen sich die Investitionen nur stemmen dank der hohen Spendenbereitschaft der Bevölkerung und der Heinz-Volderauer-Stiftung. Die wurde 1981 zur Förderung der Bergrettung ins Leben gerufen und schüttete laut dem Stiftungs-Vorsitzenden Peter Rotzler allein im vergangenen Jahr fast 46.000 Euro aus. (Lesen Sie auch: Großübung der Bergwacht mit 170 Freiwilligen in Gunzesried)

Sommereinsätze: Der Sommer 2022 war bis auf den verregneten September ein schöner Bergsommer mit entsprechend hoher touristischer Nutzung. 264 Einsätze forderten die Bergwacht heraus. Die meisten Notrufe (161) betrafen laut Bereichsleiter Max Dünßer Wanderer und Bergsteiger. Extremsportarten dagegen spielten kaum eine Rolle. 60 Prozent der Einsätze wurden vom Hubschrauber begleitet. Nur so lasse sich bei den ohnehin sehr zeitaufwendigen Einsätzen mit Ehrenamtlern wirtschaftlich arbeiten, erläuterte Dünßer. Hotspot war die Bergregion Nebelhorn. 50 Einsätze und damit 19 Prozent galten unverletzten, aber erschöpften Wanderern. „Dies sind meist Einsätze, die durch gute Tourenplanung und realistische Selbsteinschätzung vermeidbar wären“, appellierte Dünßer an die Verantwortung der Freizeitsportler. Gerade jetzt zu Beginn der alpinen Wandersaison warnte er vor Nassschneelawinen und empfahl den zeitigen Aufbruch zur Tour und Abstand zu halten von unsicheren Bergflanken: „Ab mittags kann es da gefährlich werden.“

Wintereinsätze: Obwohl der Winter zu warm und zu trocken war, herrschte in den Oberstdorfer Skigebieten jede Menge Trubel. 839 Male wurde die Bergwacht mit zwölf hauptamtlichen und sechs ehrenamtlichen Mitarbeitern der Skiwacht zu Einsätzen angefordert, 766 davon galten Skifahrern und Snowboardern. 148 Male wurde der Hubschrauber zur Hilfe gerufen. Hotspot war das Zweiländer-Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand. Zudem leistete die Bergwacht bei 24 Wintersport-Veranstaltungen Bereitschaftsdienst. Kein „Nine-to-five-Job“ sei die Arbeit der Bergwacht. Stattdessen müssten die Einsatzkräfte mit einem Meldedienst an sieben Tagen 24 Stunden lang mit einsatzbereit sein, erklärte Bereichsleiter Michael Lacher. (Lesen Sie auch: Bergwachteinsatz nach Lawinenabgang: Sechs Skitourengeher mitgerissen)