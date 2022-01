Blitzeis verursacht Verkehrschaos bei Oberstdorf

Verkehrsstillstand am Donnerstagnachmittag im Oberallgäu: Die Autofahrer und der Räumdienst kämpften mit Blitzeis - welche Verbindung besonders betroffen war.

06.01.2022 | Stand: 19:25 Uhr

Stundenlang ging am Donnerstag auf den Straßen rund um Oberstdorf nichts mehr. Blitzeis hatte sich am späten Nachmittag gebildet, viele hundert Autofahrer standen im Stau. Vom Kleinwalsertal bis zum sogenannten Geiger-Kreisel stand der Verkehr bis in den Abend hinein laut Polizei still.

Blitzeis im Oberallgäu: Auto rutscht bei Obermaiselstein in den Graben

Einen Stau gab es ebenso bei Obermaiselstein, weil ein Wagen in den Graben rutschte, sagte ein Polizeisprecher. Ein weiterer Rutschunfall passierte abends in Oberstdorf. Die beteiligten Wagen blockierten die Straße. Die Polizei versuchte, querstehende Fahrzeuge wieder in die Spur zu bringen, sodass der Räum- und Streudienst durchkonnte. „Das kann aber schon noch eine Zeit lang dauern“, sagte ein Polizeisprecher gegen 18.30 Uhr.

