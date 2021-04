"Fitter als jemals zuvor": Matthias Pfleiderer geht angriffslustig in die EM

Der Untermaiselsteiner Matthias Pfleiderer startet Freitag in die EM in Sotschi. Im Interview spricht er über EM-Atmosphäre und seine Medaillenaussichten.

29.04.2021 | Stand: 18:50 Uhr

14 Monate ist es her. Seit 14 Monaten wartet Matthias Pfleiderer auf einen internationalen Wettkampf. An diesem Wochenende betritt der 25-jährige Trampolinturner aus Untermaiselstein bei der Europameisterschaft im russischen Sotschi erstmals seit Februar 2020 wieder die internationale Bühne.

Der Athlet vom MTV Stuttgart, der in der Bundesliga für die Air Eagles Sulzberg an den Start geht, absolviert bei den Senioren seine erste EM überhaupt. Dabei wurde Pfleiderer 2018 deutscher Einzelmeister, ist zweifacher Jugendweltmeister und erreichte bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften jeweils das Halbfinale. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Pfleiderer über die lange Wartezeit, über die Corona-Lage in Russland und über seine EM-Ziele.

Herr Pfleiderer, seit Dienstag sind Sie mit dem deutschen Team in Sotschi. Wie ist die Lage vor Ort?

Matthias Pfleiderer: Offiziell ist die Inzidenz in Russland sogar niedriger als bei uns in Deutschland. Und gefühlt wird die Maskenpflicht hier auch nicht so ganz ernst genommen. Wir von der deutschen Delegation durften im Flugzeug mit 50 Personen in einer kleinen Blase fliegen, sodass wir gut angekommen sind.

Wie sind Sie untergebracht?

Pfleiderer: Die komplette Delegation ist in einem Hotel – im ersten Stock, damit man keine Aufzüge benutzen muss. Wir sind allerdings, wie sonst auch, in Doppelzimmern untergebracht, dürfen aber nicht auf die anderen Zimmer. Ausgenommen zum eigenen Arzt oder zum Physio.

Welche Maßnahmen gelten für Athleten?

Pfleiderer: Wir haben regelmäßige Tests bei unserem Arzt und zusätzlich zweimal bei den Medizinern vor Ort. Ansonsten gibt es Verhaltenskataloge und sehr strenge Strafen bis zum EM-Ausschluss, wenn man gegen Regeln verstößt. Wir dürfen beispielsweise nicht shoppen gehen, tragen auch im gesamten Hotel Maske. So auch auf dem Sportgelände – mit Maske ans Trampolin, ohne Maske turnen und sie danach bei 180 Puls wieder aufziehen. Das ist sehr speziell, aber natürlich sinnvoll.

Wie viel EM-Atmosphäre kommt in Sotschi überhaupt auf?

Pfleiderer: Die Atmosphäre ist trotzdem da. Immerhin turnen wir in der Olympia-Halle der Eiskunstläufer. Das ganze Drumherum, der Aufbau und die Gestaltung sehen wie bei einem Großevent aus. Insofern fühlt es sich durchaus international hochklassig an.

Und wie fühlt es sich nach der 14-monatigen Wettkampfpause auf internationaler Bühne an?

Pfleiderer: Es fühlt sich gut an und ich bin nach einer so langen Zeit unheimlich motiviert. Die Vorfreude ist riesig. Zumal das Ganze wegen meiner beruflichen Entwicklung auf der Kippe stand. Ich schließe gerade mein Studium zum Maschinenbautechniker ab und so stand hinter der EM lange ein Fragezeichen.

Wie lief dabei Ihre Vorbereitung?

Pfleiderer: Dadurch ziemlich druckbefreit. Ich konnte alles trainieren, musste nur in der vergangenen Woche berufsbedingt einen Lehrgang absagen. Dafür habe ich die heiße Phase alleine mit meinem Heimtrainer in Stuttgart verbracht und bin zum Flug dazugestoßen.

In welcher körperlichen Verfassung sehen Sie sich aktuell?

Pfleiderer: Ich fühle mich fitter als jemals zuvor.

Wie kommt das?

Pfleiderer: Ich habe im Dezember ein Corona-Loch gehabt, war ziellos und habe in dieser Zeit etwas zugenommen. Danach habe ich mit Blick auf die EM meine Motivation wiedergefunden, habe sieben Kilo abgenommen und mein Training auf dem Trampolin runtergefahren.

Was haben Sie stattdessen gemacht?

Pfleiderer: Ich habe mit einem Personal Trainer im Kraftraum und am Körper, vor allem am Rücken, gearbeitet. Dazu war ich in der Heimat viel auf dem Berg. Ich wusste, dass ich auf dem Trampolin Übungen auf international gutem Standard draufhabe. Jetzt hoffe ich, dass ich dafür auch die Voraussetzungen habe.

Mit welcher Zielsetzung starten Sie in die EM?

Pfleiderer: Im Halbfinale war ich bei der WM ja schon zweimal – das ist allemal bei der EM mein Ziel. Wenn ich ein gutes Programm hinlege, ist das Finale der Top Acht drin. Die russischen Turner sind bärenstark, aber wenn man ins Finale kommt, muss man dort volles Risiko gehen. Und dann ist eine Medaille drin.