Die Familie von Uwe Meinlschmidt wechselte von Zötlers Adler-Post in den Gasthof Engel der gleichnamigen Brauerei in Rettenberg. Was sich nun ändert.

16.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Belastung war zu groß, sagen Uwe Meinlschmidt und Bettina Ludwig. Sie betrieben sieben Jahre den Gasthof Adler-Post der Brauerei Zötler in Rettenberg, also ein Restaurant und 14 Gästezimmer. Jetzt sind sie die neuen Pächter des Gasthof Engel der gleichnamigen Brauerei. Die dreiköpfige Familie musste nur 200 Meter von einem ins andere Haus an der Hauptstraße in Rettenberg umziehen. Offizielle Wiedereröffnung des derzeit geschlossenen Engel ist am Freitag, 18. November.

