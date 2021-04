Wenn Autofahrer die Parkplätze in Hinterstein stürmen, sollen Ehrenamtliche in Uniform eingreifen. Ziel ist ein Park-Leitsystem. Manche wollen eine Schranke.

28.04.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Wer wandern gehen will mit Startpunkt Hinterstein, der sucht sich dort einen Parkplatz. Am begehrtesten sind die Flächen, die direkt an Wanderwege anschließen. Besonders beliebt: Der Parkplatz auf der Höh. Anlieger allerdings leiden unter dem Parkplatz-Such-Verkehr. Manchem wäre deshalb gar eine Schranke vor der Ortseinfahrt am liebsten. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nicht beschlossen. Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel aber machte glaubhaft: „Da tut sich was.“