Trotz aller Unkenrufe findet der Viehscheid in Kranzegg statt

Festzeltwirt in Kranzegg beim Viehscheid ist Toni Rothärmel vom „Mohrenwirt“. 2022 wurde der Viehscheid abgesagt. Es hatte Zoff im Ort gegeben.

14.05.2023 | Stand: 12:10 Uhr

Trotz aller Unkenrufe: Der Viehscheid in Kranzegg findet dieses Jahr statt, und zwar am Freitag, 8. September. Das sagte auf Anfrage Toni Rothärmel, der Vorsitzende des Heimatvereins, der für den Viehscheid in Kranzegg verantwortlich zeichnet. 2022 war der Viehscheid wegen Unstimmigkeiten im Dorf abgesagt worden. Sehen Sie hier alle Viehscheid-Termine im Allgäu.

Zeltbetrieb mit der Familie und einem Festzelt-Team

Rothärmel ist auch der Eigentümer und Wirt des an Ostern abgebrannten Gasthofs „Mohrenwirt“. Rothärmel wird den Zeltbetrieb beim Viehscheid zusammen mit seiner Familie und einem Festzelt-Team aus dem Dorf organisieren und durchführen.

Der 60-Jährige ist als erfahrener, sozial engagierter Wirt bekannt. Er sagt, die Bewirtung sei kein Problem. Er werde auch bei der Allgäuer Festwoche in Kempten wieder Betreiber der „Milchwirtschaft“ sein. So, wie es vor dem Brand seines Gasthofs abgemacht worden sei.

Rothärmels halten zusammen

Mit ihm ist dann sein Sohn Anton mit von der Partie, dessen Verlobte und auch seine Ehefrau Beate. Sie hatte aus dem brennenden Gasthaus in der Nacht auf Ostermontag gerettet werden müssen und eine starke Rauchvergiftung erlitten. Jetzt wohnt das Ehepaar in einer kleinen Wohnung in Kranzegg. Wann ein Aufbau des abgebrannten Gebäudes ansteht, sei noch nicht klar.

