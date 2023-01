Vierbeinige Retter mit dem Gespür für Schnee

Trotz moderner Technik sind die Spürnasen bei der Rettung Verschütteter heute noch gefragt. Warum Bernhardiner mit Schnapsfässchen eher nicht geeignet sind.

Endlich wieder Schnee im Oberallgäu. Darüber freuen sich nicht nur die Wintersportler, sondern auch die Lawinenhunde fühlten sich im Skigebiet Grasgehren im Pulverschnee sichtlich wohl. 15 Hundeteams der Bergwacht aus allen Teilen des Allgäus absolvierten dort ihr Wintertraining. Am Wochenende geht es von Freitag bis Sonntag weiter.

Hunde werden schon mit einem Jahr ausgebildet

Die Ausbildung der Vierbeiner beginnt meist im Alter von knapp einem Jahr. Von da an muss regelmäßig trainiert werden. Zu Beginn werden Gegenstände, die Herrchen oder Frauchen am Körper getragen hat, im Schnee vergraben. Hat der Hund sie mit seiner feinen Nase aufgespürt, erhält er ein Leckerli als Belohnung. Immer etwas komplizierter werden diese Übungen im weiteren Verlauf. So wird der Jagdinstinkt geschult, bis das Tier selbstständig nach verschütteten Menschen sucht. Erstmals in Grasgehren mit dabei sind heuer sieben Junghunde – so viele wie nie zuvor.

Hundeführer seit 44 Jahren

„Wir unterscheiden drei Ausbildungsstufen unserer Hunde – A, B, C“, schildert Christian Endras von der Nesselwanger Bergwacht-Bereitschaft. Er ist stellvertretender Leiter der Allgäuer Hundestaffel. Hundeführer Xaver Hartmann aus Obermaiselstein leitet die Staffel seit Jahrzehnten. Und bereits seit 44 Jahren ist der 64-Jährige als Hundeführer tätig.

Überlebenschancen von Verschütteten schwinden schnell

Bis ein Tier die höchste Stufe C erreicht hat, vergehen meist etwa zwei bis drei Jahre. Im Ernstfall wird Hunden und Führern viel abverlangt. So schnell wie möglich müssen sie am Einsatzort sein, denn nach 15 Minuten sinken Körpertemperatur und Überlebenschancen eines Verschütteten rapide. Auch Höhenangst dürfen die Tiere nicht haben, denn unter Umständen werden die Retter mit ihren vierbeinigen Helfern per Hubschrauber eingeflogen.

Drei Staffeln in den bayerischen Alpen im Einsatz

In den bayerischen Alpen sind derzeit drei Lawinenhundestaffeln im Einsatz, die im Jahr etwa zehn bis 15 Mal zu einem Ernstfall ausrücken. Werden Hunde überhaupt noch gebraucht, angesichts zunehmender technischer Hilfsmittel bei der Suche nach Lawinenopfern – schließlich gibt es jetzt sogar ein sprachgesteuertes Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (LVS)? Das Problem sind laut Bergwacht weniger die Tourengeher als die Variantenfahrer, die abseits gesicherter Pisten und oft ohne LVS im Tiefschnee unterwegs sind. Zudem kann es auch vorkommen, dass eine Lawine im gesicherten Skiraum auf eine Piste niedergeht und dort Wintersportler ohne Sicherheitsausrüstung verschüttet. Das kommt zwar sehr selten vor, der Fall ist aber nicht gänzlich auszuschließen.

Berg-Leidenschaft und viel Tierliebe

Die Frauen und Männer mit ihren Vierbeinern sind allesamt ausgebildete Bergwachtler. Sehr zeitaufwendig ist dieses Ehrenamt, das Berg-Leidenschaft und viel Tierliebe erfordert: Mindestens 40 Tage pro Jahr müssen für Übungen und Einsätze veranschlagt werden. Und der Vierbeiner ist an 365 Tagen im Jahr Familienmitglied.

Bernhardiner zu schwer für tiefen Schnee

Woher das Bild vom Bernhardiner mit Schnapsfässchen und Schweizer Flagge kommt, ist übrigens unbekannt. Klar ist: Ein kleines Fass mit Hochprozentigem würde die Vierbeiner bei ihrem Einsatz nur stören. Vor allem würde der Geruchssinn beeinträchtigt. Erzählt wird, dass ein Postkarten-Fotograf das Schnapsfässchen mit Schweizer Flagge einem Vierbeiner zum Spaß umgehängt hatte und dann seine Aufnahmen machte. Dennoch lebt das Klischee weiter – der Bernhardiner mit Fasserl gilt als klassischer Lawinenhund. Heute sind übrigens viele verschiedene Hunderassen im Einsatz. Beispielsweise Hovawart, Golden Retriever oder Border Collie, früher wurden Schäferhunde bevorzugt. Auch viele Mischlinge machen auf Grasgehren mit. Ein Bernhardiner mit bis zu 90 Kilogramm Gewicht wäre viel zu schwer und unbeweglich im tiefen Schnee.

