Mit Kühen etwas für die Umwelt tun

Milchbauern werden für eine naturschonende Bewirtschaftung gefördert. Das soll geändert werden. Manche Landwirte werden Einbußen haben. Wer daran Kritik übt.

24.08.2022 | Stand: 18:34 Uhr

Obwohl seine Partei, die Freien Wähler, politische Mitverantwortung in Bayern trägt, ist Dr. Leopold Herz, Landtagsabgeordneter aus Wertach, nicht zufrieden mit der Überarbeitung des bayerischen Kulturlandschaftsprogramms (KULAP) von Landwirtschaftsministerin Michaela Kanniber (CSU). Auch FW-Europaabgeordnete Ulrike Müller aus Missen-Wilhams schreibt in einer Mitteilung, die von Kaniber präsentierten Vorschläge seien „ein Schlag ins Gesicht für alle Betriebe, die in der jüngeren Vergangenheit massiv investiert haben“.

Müller spricht von "großen Verlierern"

Es gebe, so schreibt Müller, nur noch für Extensivierung unter einer Großvieheinheit (GV) pro Hektar Ausgleichsleistungen. „Große Verlierer“ der neuen Regelung sind laut Müller Milchviehhalter auf „Grünlandstandorten zwischen 1,4 und 1,7 Großvieheinheiten“. Das betreffe 24 Prozent der Allgäuer Betriebe. Müller: „Wir sprechen hier von unseren Zukunftsbetrieben, von Höfen, die mehrere hunderttausend Euro investiert haben.“

Eine GV bedeutet ein Hektar Land für eine Kuh mit ungefähr 500 Kilo. Durch die Extensivierung – also weniger Tiere pro Hektar – fehle dem Grünland hochwertiger Dünger, schreibt Müller. Für Nicht-Landwirte kaum zu verstehen. Deshalb befragten wir einen Oberallgäuer Bauern, der Ende 30 ist und einen neuen Stall baut. Seinen Namen wollte er nicht nennen und anonym bleiben.

Betrieb mit 30 Kühen und Nachzucht

Von seinem Vater hat er den Betrieb übernommen, derzeit 30 Kühe und Nachzucht auf 33 Hektar Land. Samt Nachzucht seien rechnerisch 1,6 GV-Einheiten auf einem Hektar Land. „Wenn ich aber extensiviere und weniger Kraftfutter zukaufe, dann geben meine Kühe weniger Milch.“ Dann würde der Bauer weniger verdienen. Und es gebe auch weniger Dünger aus dem eigenen Stall (Bschütte). Der Bauer aber hat, wie er erläutert, eine siebenstellige Summe in einen neuen Stall investiert – einen Boxen-Laufstall.

Wer einen neuen Stall braucht, muss schon lange einen Laufstall bauen, um eine staatliche Förderung zu bekommen. Der 38-Jährige sagt, die gestiegenen Kosten im Bausektor machten sich bemerkbar. Er bekomme maximal 320.000 Euro Förderung für den neuen Stall. „Die Fördersumme beträgt 40 Prozent, ist aber gedeckelt auf Gesamtkosten von 800.000 Euro. So günstig kann derzeit aber niemand bauen.“ Er habe deshalb einen hohen Kredit aufnehmen müssen. Den wiederum zahlt er mit dem Gewinn aus dem Milchverkauf ab – und mit der staatlichen Förderung. Die Förderung betrage in manchen Betrieben weit mehr als die Hälfte des Gewinns, sagt der Landwirt.

Bis zu zwei Drittel weniger Förderung, sagt Herz

Leopold Herz informiert, dass es mit der KULAP-Neuregelung zu einer Reduzierung der Förderung von bis zu zwei Dritteln kommt. Müller wirft der Ministerin vor, sich nicht für die Bauern einzusetzen, sondern einem städtischen Wählerklientel gefallen zu wollen.

Mit dem Kulturlandschaftsprogramm gewährt Bayern seit 1988 Ausgleichszahlungen für eine umweltschonende Bewirtschaftung. Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik in Europa (GAP) müssen Landwirte ab 2023 Öko-Regelungen befolgen, um volle Flächenprämien zu erreichen. Doppelförderungen (GAP plus KULAP-Zahlungen) werden ausgeschlossen. GAP-Zahlungen sollen Vorrang haben und die werden laut Fachleuten oft niedriger sein als bisher bei KULAP.

„Durch die Entscheidungen in Berlin und Brüssel können künftig einige Maßnahmen aus dem bisherigen KULAP nicht mehr gefördert werden“, informierte Kaniber auf einer Pressekonferenz im Juli. Ab 2023 würden deshalb neue Agrarumweltmaßnahmen angeboten, wie zum Beispiel die Bewirtschaftung kleiner Strukturen oder die insektenschonende Mahd mit Messerbalkenmähwerken. Auf einem Drittel der in Bayern bewirtschafteten Fläche würden derzeit Agrarumweltmaßnahmen umgesetzt.

