Nach Brand vom "Mohrenwirt": Kranzegger wollen ein Dorfgemeinschaftshaus

Sieben Kranzegger Vereine mit 900 Mitgliedern machen sich für einen Ort zum Zusammenkommen und für Veranstaltungen stark. Was der Bürgermeister dazu sagt.

06.11.2023 | Stand: 18:38 Uhr

In einem offenen Brief an den Bürgermeister und den Gemeinderat Rettenberg bitten mehrere hundert Einwohner (nicht nur) aus Kranzegg um Unterstützung für den Ortsteil. Sieben Vereine und Vereinigungen haben sich zusammengetan und schreiben von "großer Ratlosigkeit" seit der Feuerkatastrophe am Ostermontag im Gasthof "Mohrenwirt", der Dorfwirtschaft mit großem Saal. Dem Sozialleben im Dorf sei durch den Brand die letzte Heimat genommen worden. Davor sei bereits durch die Stillegung der Grüntenlifte und des Restaurants Jagdhütte immer weniger im Dorf los gewesen. Ziel sei es nun, ein Gemeinschaftshaus zu bauen, in dem alle Vereine ihren Platz finden. Demnächst sollen dem Gemeinderat Unterschriftensammlung und offener Brief überreicht werden.

