Nach verheerendem Brand in Kranzegg: Landwirt baut neuen, modernen Stall

Ihm geht es um das Tierwohl. Deshalb soll der neue Stall größer als der alte werden, sagt Bauer Christian Geiß (39) im Gemeinderat Rettenberg. Dort präsentiert er die Baupläne. Hintergrund: Bei einem Brand Anfang März kamen 50 seiner Tiere ums Leben, 62 wurden gerettet. Sie sind bei Bauern in der Region vorübergehend untergebracht. Geschätzter Schaden: eine Million Euro. Bis November will der Landwirt aus dem Ortsteil Kranzegg den Neubau fertig haben. Der Gemeinderat billigte die Pläne. (Lesen Sie auch: Kranzegger Landwirt lässt sich nicht unterkriegen)

Neuer Laufstall ist 30 Meter länger

Sie sehen einen Laufstall vor, der gut 30 Meter länger als der Vorherige wird. Dazu kommt wieder ein Laufhof für die Tiere, sodass sie jederzeit ins Freie können. Geiß sagt: „Ohne den Laufhof hätte keine der Kühe den Brand überlebt.“ Der konventionell wirtschaftende Bauer plant seinen Laufstall 68 auf 30 Meter groß. „Das sind mehr Quadratmeter als im Bio-Standard verlangt.“ 75 Kühe, so viel wie vorher, und Nachzucht sollen dann am Hof sein. Der Stall soll „Curtains“, also Seitenplanen, bekommen, „sodass bei einem Brand die Kühe selber flüchten könnten“. Das, so sagt er am nächsten Tag am Telefon, „ist meine Theorie“. Es gebe kein Patent. Er macht sich offenbar viele Gedanken, wie Fluchtwege für die Tiere in einem Brandfall aussehen könnten. Auch 31 tragende Rinder und drei frischgeborene Kälber seien im März beim verheerenden Feuer in seinem Stall verbrannt.

Brandschutzfeld soll Tiere schützen

Im Stallinneren wird es ein fünf Meter breites „Brandschutzfeld“ geben mit Stahlpfetten und nicht brennbaren Materialien. „Das kann eine Zeitverzögerung bei einem Brand darstellen.“ Einen Löschwasserbehälter hat Geiß im Stall vorgesehen. Dafür soll Regenwasser aufgefangen werden. Der Behälter soll 200 Kubikmeter fassen. Leitungen führen nach draußen. „Das wird eine öffentliche Wasser-Ansaugstelle“, sagt Geiß. Das Löschwasser wird allen zur Verfügung stehen.

Auch eine neue Bergehalle fürs Heu ist geplant, direkt neben dem Stall. Mit einem Kran wird dann der Futterwagen befüllt. Für kalbende Kühe gibt es zwei 30 Quadratmeter große Boxen mit Stroh.

Größere Güllegrube beantragt

Der Kälberstall wird 13 mal acht Meter groß sein, die Maschinenhalle bekommt einen Anbau von 18 Metern. Geiß beantragt auch den Bau einer größeren Güllegrube.

Das alles koste ungefähr 1,5 Millionen Euro und lasse sich nicht allein über die Versicherungsleistung tragen. Geiß muss einen Kredit aufnehmen, „den ich hoffentlich abbezahlt habe, bis ich in Rente komme“.

