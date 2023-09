Schienen als Rückgrat für den Verkehrsfluss im Oberallgäu

Die Elektrifizierung der Bahnstrecke nach Oberstdorf gilt als zentraler Baustein im ÖPNV-Konzept. Auch bei Buslinien und Tickets sind Verbesserungen geplant.

28.09.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Applaus brandete im Sitzungssaal des Landratsamts in Sonthofen auf, nachdem Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU) die entscheidenden Worte gesprochen hatte: „Ich kann die Zusage geben, dass der Freistaat die Planungen für die Elektrifizierung bis Oberstdorf in Auftrag geben wird.“ Zahlreiche Bürgermeister aus der Region waren zu dem Fachgespräch mit dem Minister in die Kreisbehörde gekommen, bei dem der „Meilenstein für die Verkehrswende“ (Landrätin Indra Baier-Müller, Freie Wähler) verkündet wurde. Jetzt sei „unumkehrbar der Weg in die Zukunft beschritten“, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Aber was bedeutet die Zusage? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Welche Maßnahmen werden jetzt konkret umgesetzt?

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG), die Stadt Kempten und der Landkreis Oberallgäu geben ein gemeinsam finanziertes Gutachten in Auftrag. Wenn die Ergebnisse dieser Studie Mitte 2024 vorliegen, will der Freistaat die Deutsche Bahn (DB) mit der Planung der Elektrifizierung und dem Ausbau der Infrastruktur beauftragen. Neben der Elektrifizierung sollen weitere Verbesserungen in die Planung integriert werden. Das Ziel: ein Fahrplankonzept mit kürzeren Reisezeiten und weiteren Haltepunkten.

Welche Ziele verfolg der Landkreis Oberallgäu?

Die Fahrzeiten zwischen Kempten und Oberstdorf sollen deutlich gesenkt werde, erklärte Bahn-Experte Roman Ohmayer, der das Verkehrskonzept für das Landratsamt mit erarbeitet hat. Zudem soll die Taktung der Züge zwischen Kempten und Oberstdorf verbessert werden. Es soll beispielsweise vermieden werden, dass zwei Züge kurz hintereinanderfahren, während danach eine Wartezeit von 50 Minuten entsteht. Zusätzliche Haltepunkte sollen zudem in der Region geschaffen werden. Dabei lege der Landkreis großen Wert auf Haltepunkt im Bereich Immenstadt-Seifen (Bosch) und zwischen Blaichach und Sonthofen.

Warum ist der Ausbau von Kempten bis Oberstdorf so wichtig?

„Die Bahn bildet das Rückgrat der öffentlichen Mobilität in der Region“, erklärte Baier-Müller. Durch die Elektrifizierung können die Züge von Ulm bis nach Oberstdorf in Zukunft umsteigefrei fahren. Neben dem Regionalverkehr sei die Elektrifizierung auch für den Fernverkehr von großer Bedeutung. Die Region kann nun ohne Dieselloks erreicht werden. So können auch Fahrzeiten reduziert werden, weil Lok-Wechsel wegfallen und leistungsfähigere Fahrzeuge eingesetzt werden. ICE-Züge können damit künftig durch den Landkreis über Kempten, Immenstadt, Sonthofen und Fischen nach Oberstdorf fahren. Zudem haben Züge, die aus der Richtung Lindau kommen, die Möglichkeit, auf dem Streckenabschnitt Immenstadt-Kempten unter der Oberleitung ihre Batterien nachzuladen und oberleitungsfreie Streckenabschnitte zu überbrücken.

Welche nächsten Schritte sind zum Ausbau des ÖPNV im Oberallgäu geplant?

Als erster Baustein soll die kostenfreie Nutzung des ÖPNV für alle Übernachtungsgäste realisiert werden, erklärte Landrätin Baier-Müller. Das Ziel soll ab dem kommenden Jahr im gesamten Landkreis und der Stadt Kempten realisiert werden. Bis 2025 soll mit dem Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren ein Verkehrsverbund gegründet werden. Ziel ist ein einheitliches Auftreten sowie besser abgestimmte Fahrpläne und Tarife. „Wir brauchen einen kostenfreien Gäste-ÖPNV im ganzen Allgäu“, sagte die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU), Vorsitzende des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch-Schwaben. Ab 2026 soll das Busangebot deutlich ausgebaut werden. Deutlich kürzere Fahrzeiten, eine dichtere Taktung und eine bessere Abstimmung mit den Abfahrtzeiten der Bahn sind die Ziele. Als zweiter Baustein soll bis 2030 die Schieneninfrastruktur verbessert werden. Beispielsweise ist bis 2027 geplant, 15 unbeschrankte Bahnübergänge aufzulösen oder technisch zu sichern. Zudem sollen die Bahnhöfe Immenstadt, Sonthofen, Altstädten und Oberstdorf bis 2028 barrierefrei ausgebaut werden.

Wie soll der Ausbau bis Oberstdorf finanziert werden?

„Meine große Sorge ist die Finanzierbarkeit“, sagte Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner. „Die Elektrifizierung wird schon viel Geld verschlingen. Wie soll dann noch die Tarifharmonisierung bezahlt werden?“ Die jetzige Bundesregierung werde die Finanzmittel für die Bahn vervielfachen, sagte Landtagsvizepräsident Thomas Gehring (Grüne). „Jetzt muss Bayern die Planung schnell vorantreiben und das Projekt beim Bund anmelden, damit dieses Geld dann auch im Allgäu investiert wird“, sagte Gehring. „Wir müssen bereit sein.“ Dabei sei es auch sehr wichtig, die Strecke Buchloe-Immenstadt-Hergatz mitzuplanen.

