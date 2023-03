Glücklich durch Verzicht: Wie Fasten die Psyche beeinflusst

Fasten beeinflusst nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche. Ärztin Dr. Franziska van Hall aus Oberstdorf erklärt, wie man ein Stimmungshoch erzielen kann.

26.03.2023 | Stand: 19:46 Uhr

In vielen Epochen der Geschichte und nahezu allen Weltreligionen hatte das Fasten seinen Platz. Selbst in unserer heutigen Gesellschaft, in der sich viele Menschen von Kirche und Religion abwenden, erlebt die Tradition der christlichen Fastenzeit einen Boom. Mitten im Überfluss verzichten Menschen auf Alkohol, Fleisch, Zucker, aber auch auf Facebook oder ihr Handy. Fasten beeinflusst nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Welche Auswirkungen Verzicht auf die Psyche hat, erläutert Dr. Franziska van Hall, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in der Klinik Stillachhaus in Oberstdorf.

