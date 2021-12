Die Dimension deutlich machen: Bürgerinitiative stapft die geplante Trasse in den Schnee

Bürgerinitiative gegen die Ortsumfahrung Rettenberg stapft die vorgesehene Trasse in den Schnee. Bürger entscheiden am 20. Februar, ob die Straße gebaut wird.

17.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Die Gegner einer Ortsumfahrung Rettenberg nutzten die schönen Wintertage, um den Verlauf der geplanten Trasse im Schnee sichtbar zu machen: Dafür trafen sich Initiatoren und Unterstützer der Bürgerinitiative (BI) „Rettenberg für alle“ und stapften den geplanten Verlauf in den Schnee.

Das Ausmaß deutlich machen

So wollten sie das „Ausmaß sowie den immensen Einschnitt in die Natur verdeutlichen“, wie einer der Initiatoren, Klaus Seestaller informiert. „Die Strecke führt über die Felder hinweg, vorbei am Friedhof und der Bräuhaus-Siedlung bis hin zur Einfahrt bei der Brauerei Zötler“, sagt Seestaller. Es seien auch Brücken, Aufschüttungen und Schneisen geplant. „Die konnten wir leider nicht darstellen.“

Der Verkehr von der mehrere Kilometer entfernten Birkenallee, also von der Verbindung Rettenberg nach Immenstadt, sei aber gut zu hören gewesen. Das habe eine Vorstellung über das mögliche Ausmaß der Lärmbelästigung durch die neue Straße gegeben. Dort, so Seestaller, sei Tempo 90 in der Diskussion.

Hinweistafeln und Schaukästen aufgestellt

„Es sind nun alle eingeladen, die Streckenführung im Schnee persönlich abzugehen und sich ein eigenes Bild zu machen.“ Entlang der geplanten Trasse seien Hinweistafeln und Schaukästen mit zusätzlichen Informationen der BI „Rettenberg für alle“ aufgestellt worden. Mit dieser Aktion wollten die Beteiligten „zur Meinungsbildung beitragen“.

Am Sonntag, 20. Februar 22 entscheiden die Bürger darüber, ob eine Ortsumgehung kommt oder nicht. die Rettenberger haben dazu ein Ratsbegehren initiiert. Der Gemeinderat will sich an das Votum der Bürger halten. Schon seit Jahrzehnten wird immer wieder über eine Ortsumfahung gepsolchen. Die Hauptstraße durch den Ort ist sehr eng, die Bewohner dort klagen über Lärm und Abgase. Es sei insbesondere für Kinder gefährlich, die an der Straße entlang zur Schule entlanglaufen oder sie überqueren müssen.

Lesen Sie auch

Nein zur Umfahrung: Warum eine Rettenberger Bürgerinitiative gegen die Pläne ist Protest

Lesen Sie auch: Bürger sollen über Umgehung von Rettenberg entscheiden