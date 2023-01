Tierschützer wollen gegen Anbindehaltung vorgehen - Das sagt ein Landwirt zu den Vorwürfen

Gegen „tierquälerische“ Haltungsform klagt die Organisation Peta. Warum es für Bauernfamilien nicht immer machbar ist, einen Laufstall zu bauen.

09.01.2023 | Stand: 18:56 Uhr

Früher üblich, heute in der Kritik: Kuhställe mit Anbindehaltung. Die Tierschutzorganisation Peta teilt mit, 26 süddeutsche Betriebe, darunter einen im Oberallgäu, wegen „tierquälerischer Anbindehaltung“ angezeigt zu haben. Dem Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kempten liegt die Anzeige nicht vor. Oberallgäus Kreisobmann im Bayerischen Bauernverband (BBV), Andreas Hummel aus Altusried, ist dazu ebenfalls nichts bekannt. Aber dennoch, was ist dran am Vorwurf?

