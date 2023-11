Oberallgäuer CSU-Fraktion fordert Aufklärung im Fall Rappenalptal

Die CSU-Kreisräte fordern die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller auf, einen Fragenkatalog zum Fall um den Umweltfrevel im Rappenalptal zu beantworten.

18.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Im Rappenalptal ist nach dem Abschluss der Renaturierungsarbeiten wieder Ruhe eingekehrt. Von August bis September wurden unter anderem die Dämme zurückgebaut und die Gewässersohle angehoben. Doch jetzt könnte der Streit um die Baggerarbeiten vor einem Jahr und die Rolle des Landratsamtes als Genehmigungsbehörde doch noch ein politisches Nachspiel haben: Die CSU-Kreistagsfraktion fordert Aufklärung und hat einen Fragenkatalog an Landrätin Indra Baier-Müller überstellt und beantragt, die Fragen in der öffentlichen Sitzung des Oberallgäuer Kreistages am Freitag, 15. Dezember, zu beantworten.

Oberstdorfer Alpgenossen und Landratsamt teilen sich die Kosten

Landratsamt und Alpgenossenschaft hatten sich wie berichtet im Juli am Verwaltungsgericht Augsburg in einem Vergleich darauf geeinigt, sich die Kosten zu teilen, die durch Baggerarbeiten entstanden sind und noch entstehen. Das Ziel: Der Wildbach sollte so schnell wie möglich renaturiert werden und die Arbeiten zeitnah beginnen.

Die CSU will nun wissen, welche Kosten dem Landkreis durch den Vergleich entstehen. „Man wird uns jetzt politisches Kalkül vorwerfen“, sagt CSU-Fraktionsvorsitzender Joachim Konrad. „Aber das sind absolut legitime Fragen, die die Menschen im Oberallgäu interessieren.“ Die CSU-Fraktion hatte wie berichtet bereits im Januar eine Sondersitzung des Kreistags zum Rappenalptal beantragt. Das Landratsamt hatte den Antrag abgelehnt und das mit laufenden Gerichtsverfahren und damit begründet, dass der Kreistag formal nicht zuständig sei.

"Warum stimmt man einem Vergleich zu, wenn man keinen Fehler gemacht hat?"

Das will die CSU nicht akzeptieren. Es gehe schließlich um die Rolle des Landratsamts, erklärt Kreisrat Josef Geiger. „Warum stimmt man einem Vergleich zu, wenn man keinen Fehler gemacht hat?“ Darauf zielt die Frage der Kreistagsfraktion, ob das Landratsamt seinen wasserrechtlichen Überwachungspflichten bei den Arbeiten im Herbst 2022 nachgekommen ist. Zudem wollen die Oberallgäuer CSU-Kreisräte Informationen darüber, in welcher Weise Angestellte oder Beamte des Landratsamts betroffen waren und ob es disziplinarische Maßnahmen und Versetzungen gab.

Große Verunsicherung und Misstrauen in der Landwirtschaft

„Es gibt eine große Verunsicherung in der Landwirtschaft: Was darf ich noch und wann stehe ich am Pranger?“, berichtet CSU-Kreisrat Armin Kling aus Obermaiselstein. Es gebe ein gegenseitiges Misstrauen zwischen Landwirten und Behörden. „Jeder will sich doppelt und dreifach absichern.“ Deshalb hakt die CSU in ihrem Fragenkatalog bei der Landrätin nach: „Ist die bisher bürgernahe und unbürokratische Handlungsweise des Landratsamts durch diese Vorfälle eingeschränkt?“

Es sei von großer Bedeutung das Geschehene gründlich aufzuarbeiten, fordert Josef Geiger. „Es gibt eine große Verbitterung bei den Betroffenen“, berichtet der Oberstdorfer Kreisrat. „Es sind sicher auf beiden Seiten Fehler gemacht worden, aber dass es jetzt sogar Strafverfahren gibt, schadet dem Ehrenamt enorm.“

Die Vorgeschichte: Ein Unwetter als Auslöser

Bei einem Unwetter im August 2022 überspülte der Wildbach die Alpweiden im Rappenalptal mit Geröll und Steinen. Daraufhin besprach ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts mit einem Vertreter der Alpgenossenschaft Maßnahmen zur Beseitigung der Unwetterschäden. Die Alpgenossenschaft begann im September mit den Bauarbeiten am Bach. Im Oktober 2022 wurde bei einem Ortstermin festgestellt, dass der sich vorher verzweigende Gewässerlauf nunmehr auf einer Länge von 1,6 Kilometern als durchgehende Rinne ausgestaltet worden war.