Rettenberger setzen auf Glasfaseranschlüsse

Gemeinde baut auf einen umfangreichen Ausbau, der 5 Millionen Euro kostet. Davon zahlt der Staat allerdings den Löwenanteil.

18.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Die Gemeinde Rettenberg will viel Geld in einen Glasfaserausbau stecken: 5,15 Millionen Euro. Bürgermeister Nikolaus Weißinger rechnet dabei mit einer staatlichen Förderung von 90 Prozent: Knapp 850 000 Euro würden als Gemeindeanteil bleiben. Der Gemeinderat sprach sich in seiner Sitzung im Mohrensaal in Kranzegg für einen solchen Ausbau – mit Glasfaser-Direktanschlüssen – aus.

Nichts geht mehr ohne Internet

„Fakt ist, dass in unserer heutigen Zeit das Internet nicht mehr wegzudenken ist. Insbesondere zu Corona-Zeiten ist uns bewusst geworden, dass es ohne Internet nicht mehr geht“, sagt Weißinger. „Wir möchten durch den Glasfaserausbau nicht nur für unsere Bewohnerinnen- und Bewohner, sondern auch für unsere Gäste attraktiv bleiben. Stehenbleiben ist hier absolut keine Option.“

Ausbau in Rettenberg

Nach dem flächendeckenden Ausbau in der Gemeinde sei jetzt das Ziel, Häuser mit Glasfaser-Direktanschlüssen zu versorgen. Der Ausbau ist unter anderem geplant in Rettenberg West und in der dortigen Grüntenstraße, in Kranzegg (Sonthofer Straße und Kammeregger Weg), in Rottach und in Teilen Untermaiselsteins sowie in weiteren Weilern, beispielsweise in Großdorf, Brackenberg, Vorderburg, Emmereis, Engelpolz, Buchenberg und Reichen.

Die Gemeinde baut dabei auf die bayerische Förderung zum Aufbau gigabitfähiger Breitbandnetze. Die notwendige Markterkundung sei bereits durchgeführt worden. Rettenberg arbeitete dabei mit der Firma Corwese zusammen. Nun will die Gemeinde den Förderantrag einreichen und dann die Ausschreibungen durchführen.

