Traditioneller Allgäuer Käse: Der Weißlacker ist zurück

In Wertach wurde der Stinkkäs erfunden, jetzt wird er dort wieder hergestellt. Ab wann gibt's ihn zu kaufen - und wie genießt man den Weißlacker am besten?

07.03.2023 | Stand: 06:56 Uhr

In der Wertacher Sennerei wird wieder Käse produziert. Am Montagmorgen kam die erste Lieferung von zehn Milchbauern aus Wertach und Umgebung: 1000 Liter sollen nun vier- bis fünfmal in der Woche zur Spezialität verarbeitet werden, die in Wertach ihren Ursprung hat: Weißlacker. Die Wertacher Sennerei ist eine von fünf Käsereien der Schönegger Käse-Alm GmbH mit Sitz in Prem, Oberbayern. Die anderen vier Sennerei-Standorte sind in Österreich.

