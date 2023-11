Nach Bürgerentscheid 2022: Wann kommt die Ortsumfahrung für Rettenberg?

Beim Bürgerentscheid 2022 in Rettenberg stimmten 60 Prozent für eine Ortsumfahrung. Doch bis sie kommt, dauert es noch. Was eine Verkehrszählung erbrachte.

19.11.2023 | Stand: 17:04 Uhr

Rettenberg will eine Ortsumfahrung. Die Entscheidung ist längst gefallen. Bei einem Bürgerentscheid Anfang 2022 sprachen sich fast 60 Prozent der über 18-Jährigen, die sich am Entscheid beteiligten, für eine solche 1,66 Kilometer lange und ungefähr 7 Millionen Euro teure Umfahrung aus. Seitdem ist es still geworden. Bei der Bürgerversammlung in Rettenberg gab es nun neue Informationen von Thomas Riedler vom Staatlichen Bauamt und von Dominic Leix von der Konstruktionsgruppe Bauen in Kempten.

