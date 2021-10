Die Gemeinden Wertach und Rettenberg haben andere Prioritäten als den Radweg zwischen Wertach und Kranzegg. Dennoch gibt es auch eine positive Nachricht.

21.10.2021 | Stand: 19:35 Uhr

Ein von vielen gewünschter Radweg zwischen Wertach und Kranzegg ist immer noch nicht in Sicht. Das liegt wohl auch daran, dass Bürgermeisterin Gertrud Knoll (Wertach) und Bürgermeister Nikolaus Weißinger (Rettenberg) momentan in ihren Gemeinden andere Prioritäten setzen: In Wertach geht es um die neue Ortsmitte und Kanalsanierungen, in Rettenberg müssen nach dem Unwetter Ende Juli viele gemeindliche Straßen und Wege wieder hergestellt werden. Dennoch: In Wertach ist wenigstens ein Freizeit-Radweg Richtung Großer Wald teilsaniert worden.