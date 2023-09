87-jähriger Wanderer verletzt sich in der Starzlachklamm

Ein 87-Jähriger verletzt sich in der Starzlachklamm am Oberschenkel, die Bergwacht muss anrücken. Doch der Transport stellt sich als Herausforderung heraus.

25.09.2023 | Stand: 07:38 Uhr

Einsatz für die Bergwacht Sonthofen in der Starzlachklamm: Ein 87-jähriger Wanderer hat sich am Samstag dort am Oberschenkel verletzt. Das berichtet die Bergwacht in einem Facebook-Post.

Weil der Mann nicht mehr weitergehen konnte, setzte er einen Notruf ab, woraufhin fünf ehrenamtliche Helfer der Bergwacht sich auf den Weg machen.

Schwieriger Einsatz für die Bergwacht in der Starzlachklamm

Doch der Transport des Mannes stellte sich schwieriger dar als gedacht. "Aufgrund des Regens am Morgen war der ohnehin schon enge und verwinkelte Weg durch die Klamm ausgesprochen rutschig", schreibt die Bergwacht. Deutlich sichtbar wird dies auf den Bilder, die bei dem Facebook-Post stehen.

Trotzdem schafften es die Einsatzkräfte, den Mann zum Eingang der Klamm zu bringen und dort dem Rettungsdienst zu übergeben.

Lesen Sie auch: 81-Jähriger wird im Kenzengebiet (Ostallgäu) vermisst