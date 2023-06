Der Viehscheid in Kranzegg findet 2023 eine Woche früher statt als gewohnt

2022 war der Viehscheid in Kranzegg bei Rettenberg abgesagt worden. Wie sieht es 2023 mit dem Alpabtrieb aus? Wird es wieder ein Festzelt geben wie vor Corona?

13.06.2023 | Stand: 23:45 Uhr

Der Viehscheid in Kranzegg (Gemeinde Rettenberg im Landkreis Oberallgäu) ist ein mittelgroßer Alpabtrieb, zu dem tausende Besucher zum Scheidplatz an der Vorderburger Straße kommen. Im Ortszentrum treffen etwa 250 Tiere von sechs Alpen ein, darunter Kuhherden, Jungkühe und auch eine Schafherde.

2022 war der Viehscheid in Kranzegg abgesagt worden. 2021 hatte es in Kranzegg einen Viehscheid gegeben, allerdings wegen der Corona-Pandemie ohne Festzeltbetrieb. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um den Viehscheid 2023 in Kranzegg.

Steckbrief: Viehscheid Kranzegg 2023

Name: Viehscheid Kranzegg (Gemeinde Rettenberg

Ort: 87549 Kranzegg, Vorderburger Straße

Termin: 8.9.2023

Besonderheit: Mittelgroßer Alpabtrieb, Schafherde, Festzelt, Krämermarkt, Schellenverlosung, familiärer Charakter.

Wann ist Viehscheid 2023 in Kranzegg?

Der Viehscheid in Kranzegg findet heuer nicht wie gewohnt am 15. September statt, sondern bereits eine Woche vorher am Freitag, 8. September 2023. Das bestätigte Organisationschef Vincent Göhl wie auch Heimatvereins-Vorsitzender Toni Rothärmel auf Nachfrage unserer Redaktion.

Am Viehscheid-Tag kommen die Rinderherden und Schafherde mit ihren Hirten ab 9 Uhr am Scheidplatz an der Vorderburger Straße in Kranzegg an. Ein genaue Reihenfolge der Alpen sowie ein detailliertes Tagesprogramm hängt vor Ort aus. Umrahmt wird der Alpabtrieb mit einem Krämermarkt und einem Festzelt.

Wer bewirtet das Festzelt beim Viehscheid in Kranzegg?

Toni Rothärmel, der Vorsitzende des Heimatvereins, ist auch der Eigentümer und Wirt des an Ostern abgebrannten Gasthofs „Mohrenwirt“. Rothärmel stellt den Zeltbetrieb beim Viehscheid zusammen mit seiner Familie und einem Festzelt-Team aus dem Dorf auf die Beine.

Der 60-Jährige ist als erfahrener, sozial engagierter Wirt bekannt. Er sagt, die Bewirtung sei kein Problem. Er werde natürlich auch bei der Allgäuer Festwoche in Kempten Betreiber der „Milchwirtschaft“ sein, so, wie es vor dem Brand seines Gasthofs abgemacht worden sei. Mit ihm ist dann sein Sohn Anton mit von der Partie, dessen Verlobte und auch seine Ehefrau Beate.

Wo kann ich in Kranzegg parken?

Besucher, die mit dem Auto aus Richtung Rettenberg zum Viehscheid nach Kranzegg kommen, können auf dem großen Parkplatz an den Grüntenliften ihr Fahrzeug abstellen. Wer aus Richtung Vorderburg kommt, kann das auf den ausgewiesenen Feldern direkt am neben dem Scheidplatz tun.

Vom Parkplatz Grüntenlifte aus geht es zu Fuß über die Sonthofener und Vorderburger Straße zum Scheidplatz. Die Zuschauer sammeln sich am Rand der beiden Straßen bereits am frühen Vormittag und warten auf die Herden.

Wie komme ich zum Viehscheid in Kranzegg?

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann mit dem Zug bis zu den Bahnhöfen Kempten, Martinszell oder Immenstadt fahren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Von dort aus geht es weiter mit dem Bus nach Kranzegg (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Was sind die Besonderheiten beim Viehscheid in Kranzegg?

Zum Viehscheid nach Kranzegg kommen tausende Besucher in den Ortsteil von Rettenberg. Außerdem gibt es einen Krämermarkt und eine Schellenverlosung im Festzelt.

Alpabtrieb: Wo kann ich in Rettenberg übernachten?

Viehscheid-Besucher können in Rettenberg oder den Ortsteilen Kranzegg, Rottach, Untermaiselstein, Vorderburg und Wagneritz übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Info Rettenberg unter Telefon +49 8327/92040 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Viehscheid in Kranzegg?

Der Heimatverein Kranzegg kümmert sich in einem Planungsausschuss um die Organisation des Viehscheids unter Federführung der Vorsitzenden Anton Rothärmel und Vincent Göhl. Sie hatten das Zepter vom langjährigen Organisator Ernst Kleinheinz übernommen. Auf die Beine gestellt wird der Viehscheid gemeinsam mit den örtlichen Vereinen, die ehrenamtliche Helfer stellen und sich um das kulinarische Angebot kümmern.

