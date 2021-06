Zum Einreiben von Holz hat das Öl Tradition. Aber Vorsicht: Gestapelte, ölige Tücher können sich selbst entzünden. Im Fall Wertach laufen Ermittlungen.

05.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Leinöl ist ideal fürs Pflegen von Holz- und Holzböden. Dieses naturreine Öl ist beliebt. Da ist nichts Umweltschädliches drin. Dennoch kann durch den Einsatz von Leinöl großer Schaden angerichtet werden: Wirft man nach dem Einölen des Holzes die benutzten Lappen auf einen Haufen, können sie sich selbst entzünden. So geschehen vor einigen Monaten in der Gemeinde Sulzberg – und wohl auch in Wertach beim Brand der Alten Mühle mit einem Schaden von mehr als einer halbe Million Euro.