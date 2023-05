Zu wenige Unterkünfte für Geflüchtete im Oberallgäu: „Wir sind extrem auf der Suche“

In Rettenberg gibt es, anders als in den meisten anderen Oberallgäuer Kommunen, keine Unterkunft für viele Geflüchtete. Warum sich das ändern muss.

19.05.2023 | Stand: 06:13 Uhr

Zwei Prozent der Einwohner jeder Gemeinde sollten Geflüchtete sein. Diese Regel gibt das Landratsamt Oberallgäu derzeit vor. Hintergrund sind die vielen Geflüchteten im Land, derzeit vor allem aus der Ukraine – und die sollten gerecht im Oberallgäu verteilt werden. Rettenberg (4600 Einwohner) müsste 92 Geflüchtete aufnehmen. Es sind tatsächlich viel weniger, denn in Rettenberg gibt es keine große Unterkunft für Flüchtlinge. Das Landratsamt aber ist gefordert, notwendige Kapazitäten zu schaffen. Auf diese schwierige Situation wies Heinz Pesch im Gemeinderat Rettenberg hin. Er ist am Landratsamt für Geflüchtete zuständig. (Lesen Sie auch: Flüchtlinge im Allgäu: Stefan Bosse und Indra Baier-Müller im Gespräch)

Im Landkreis lebten derzeit 1600 Menschen aus der Ukraine, die Mehrzahl in Privatunterkünften. „Ohne die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung würden wir gar nicht alles schaffen“, sagte Pesch. Er meint damit die Zuweisungen von übergeordneter Stelle.

2700 Geflüchtete seit Februar

Allein seit Februar seien 2700 Geflüchtete in Schwaben angekommen – 375 davon sollen ins Oberallgäu weitergeschickt werden – 150 seien schon da. „Wie haben aktuell keine Kapazitäten und sind extrem auf der Suche“, sagte Pesch hinsichtlich größerer Unterkünfte. Ein weiteres großes Zelt für Geflüchtete, wie in Immenstadt, sei nicht das Ziel. Auch kein Auffanglager wie es kurz nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine in der Rettenberger Turnhalle war. Ehemalige Pflegeheime oder Pensionen seien gesucht. Weil Rettenberg keine solche Unterkunft bieten kann, stehe auch ein Grundstück des Landkreises zur Diskussion. Das allerdings sei im Außenbereich. Ohne Erschließung und auch Busanbindung sei das niemandem zuzumuten. „Wir hoffen auf Ihre Unterstützung“, sagte Pesch im Gemeinderat. (Lesen Sie auch: Oberallgäuer Landrätin warnt: Geflüchteten-Lage spitzt sich zu)

Bürgermeister: "Wir haben keine Möglichkeiten"

Bürgermeister Nikolaus Weißinger sagte: Es sei kein böser Wille der Gemeinde. „Wir sträuben uns nicht, wir haben aber derzeit keine Möglichkeiten.“ Es gebe kein zentrales Grundstück der Gemeinde, zudem könne man niemanden zum Vermieten einer leer stehenden Immobilie zwingen. Angesprochen auf die Höhe der Miete, die ein Haus- oder Wohnungsbesitzer verlangen könne, sagte Pesch: „Es sind private Verträge wie auf dem freien Markt mit angemessener Miete.“ Es müsse aber ein Mindestmaß an Infrastruktur gegeben sein.

Brandschutz ist ein Thema

Auf die Frage, ob das Landratsamt Oberallgäu auch passende Immobilien ablehnen würde, sagte Pesch: „Nein, nur bei baurechtlichen Mängeln.“ Es gebe zum Beispiel aktuelle Anforderungen an den Brandschutz. Und wie schaut es mit leer stehenden Kasernen in Sonthofen aus?, war eine weitere Frage. Das scheitere an der Bereitschaft der Bundeswehr, sagte Pesch.

