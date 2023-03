Allgäuer Kässpatzen - geht das auch vegan?

Was wäre das Allgäu ohne Kässpatzen? Doch als vegane Variante gibt es das beliebte Gericht kaum. Woran liegt das?

02.03.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Sie machen nicht nur im Allgäu alle glücklich: Kässpatzen. Mit der vegetarischen Hausmannskost sind auch die meisten Fleischliebhaber zufrieden. Für Veganerinnen und Veganer gestaltet sich die Suche nach einem geeigneten Angebot in der Region allerdings schwierig.

Vegane Kässpatzen in Aitrach geplant

Auf der Speisekarte des schwäbisch-österreichischen Wirtshauses D’r Löwen in Aitrach stehen mehrere vegane Gerichte. "Wir haben wirklich schon sehr, sehr viel versucht und experimentieren immer wieder. Aber mit dem veganen Käse sind wir einfach nicht zufrieden", sagt Ulrike Stoll. Für vegane Kässpatzen hat sie einmal einen pflanzlichen, französischen Käse probiert. 50 Euro hat der "Käse" gekostet. "So was ist dann schon witzig, mehr aber auch nicht." Mit diesem "Käse" habe die Küche jedenfalls nicht in die Kässpatzen-Produktion einsteigen können.

Stoll zeigt sich aber zuversichtlich: "Das Angebot an Fleischersatzprodukten ist in kurzer Zeit viel größer geworden. Auch der vegane Markt öffnet sich. Wir bleiben auf jeden Fall dran." Bis es so weit ist, kommen ausschließlich Speisen auf den Tisch, "hinter denen wir auch stehen", sagt Stoll. Vegane Kässpatzen gehören noch nicht dazu.

Ob geschabt, gepresst oder gehobelt: Spätzle stehen auf vielen Speisekarten im Allgäu. Bild: Marcus Merk (Archivbild)

Berghüs Schratt serviert und vegane und biologische Käsespätzle

Im Berghüs Schratt bereitet Familie Schratt sie zu: vegane Kässpatzen. Markus Schratt, der das "vegetarische Biohotel" in Steibis bei Oberstaufen gemeinsam mit seiner Frau führt, sagt: "Wir bieten das an und haben vor zwei Tagen Spätzle als Beilage gehabt. Vegetarisch gibt es sie überall, aber vegan ist das schon schwierig." Bei ihnen werde ausschließlich mit biologischen Lebensmitteln gekocht. Einen richtig guten veganen Käse in Bio-Qualität zu finden, sei gar nicht so leicht. (Lesen Sie auch: So überzeugte Christina Häring die Sterneköche bei der "Küchenschlacht")

Konventionelle Produkte seien da geschmacklich oft besser. "Aber da ist schon wieder so viel Chemie enthalten. Entweder wir machen das zu 100 Prozent vegan oder setzen zu 100 Prozent auf den Geschmack." Das eine oder andere Helferlein könnten sie einfach nicht nutzen, weil es kein Biolebensmittel sei. Neben den klassischen allgäuerischen Spätzle bietet das Biohotel weiterhin welche mit veganem Käse und Reibekäse an, die Schratt guten Gewissens einkaufen und auftischen kann.

Markus Schratt tischt in seinem Berghüs Schratt vegane und biologische Kässpatzen auf. Bild: Klaus Ruhland

