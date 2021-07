Brutkasten Gablonzer Haus: Keine Lösung in Sicht

Das Gablonzer Haus gilt als Zentrum von Kaufbeuren-Neugablonz. Doch das Gebäude heizt sich im Sommer zu sehr auf. So reagiert die Stadt.

12.07.2021 | Stand: 18:33 Uhr

Besucher und Beschäftigte wissen es seit Jahren: Im Sommer steigt die Temperatur in den Räumen des Gablonzer Hauses deutlich an. Das kulturelle Zentrum des Stadtteils wird zur Brutstätte. „Teils unzumutbar“, sagte Stadtratsmitglied Christian Sobl (CSU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Der Geschäftsführer des Gablonzer Siedlungswerks mahnte dringend Abhilfe an. Er schlug den Einsatz mobiler Lüftungsanlagen vor. Schnelle Lösungen, machte der städtische Baureferent Helge Carl jedoch deutlich, seien nicht zu erwarten. Derzeit werden allerdings Folien für die Fenster erprobt, die das Sonnenlicht mildern sollen.