CSU: Wer könnte Nachfolgerin von Angelika Schorer im Landtag werden?

Angelika Schorer (CSU) aus dem Ostallgäu kandidiert bei der Landtagswahl 2023 nicht mehr . Wer tritt die Nachfolge an? Ein Name fällt besonders oft.

28.12.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Die Ostallgäuer CSU steht vor einem Umbruch. Angelika Schorer (64) will nach 20 Jahren in der Landespolitik bei der Landtagswahl 2023 nicht wieder antreten. Die Landespolitikerin gab ihren Entschluss bei einer CSU-Kreisvorstandssitzung am Dienstagabend bekannt. Einen offiziellen Kandidaten oder eine Kandidatin der CSU im Stimmkreis Marktoberdorf, der große Teile des Ostallgäus umfasst, gibt es noch nicht. Die Nominierungsversammlung ist im März geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.