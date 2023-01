Die CSU stellt die Weichen im Stimmkreis Kaufbeuren

Vier Männer bewerben sich bislang im Stimmkreis Kaufbeuren um das Direktmandat für den Landtag. Wer macht das Rennen bei der Nominierung?

07.01.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Die CSU hat turbulente Wochen hinter sich. Nun naht der Tag der Entscheidung, wen die Partei im Herbst im Stimmkreis 708 Kaufbeuren zur Landtagswahl ins Rennen schicken wird. Der Stimmkreis umfasst die Stadt Kaufbeuren, einen kleinen Teil des Ostallgäus und große Teile des Unterallgäus.

Lesen Sie auch: CSU: Wer könnte Nachfolgerin von Angelika Schorer im Landtag werden?

Vier Männer stellen sich im Gasthof Stern in Rammingen ( Unterallgäu) den Delegierten aus dem Unterallgäu, Ostallgäu und aus Kaufbeuren am Mittwoch, 11. Januar, um 19.30 Uhr zur Wahl. Neben dem Markt Walder Bürgermeister und Kreisrat Peter Wachler sind das der Kaufbeurer Stadtrat Gerhard Bucher jun. und Dr. Thomas Jahn, ebenfalls aus Kaufbeuren. Als Letzter warf im November der Mindelheimer CSU-Ortsvorsitzende Christoph Walter seinen Hut in den Ring. Die Veranstaltung am 11. Januar ist nicht öffentlich, Medienvertreter sind diesmal zugelassen. Denkbar ist, dass auch an diesem Abend weitere Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl antreten. Im Sommer 2022 schien es noch wie viele Jahre zuvor nur einen Bewerber um das Direktmandat zu geben: Ex-Staatsminister Franz Pschierer aus Mindelheim. Pschierer war zeitweise Wirtschaftsminister und Staatssekretär. Für das Unterallgäu hat er in dieser Zeit viel bewirken können. Weniger gut liefen seine Personalentscheidungen. Seit den Zeiten von Altlandrat Hermann Haisch ist es der CSU nicht mehr gelungen, den Landrat zu stellen. Die von Pschierer eingefädelten Personalien Marita Kaiser und Rainer Schaal blieben gegen die Freie Wähler Hans-Joachim Weirather und zuletzt Alex Eder chancenlos.

Lesen Sie auch: Wer geht im Stimmkreis Kaufbeuren für die CSU ins Rennen?

Die letzte Wahlschlappe mit Schaal als CSU-Kandidat war offenbar eine zu viel. Nachdem klar war, dass Pschierer nicht mehr für die CSU ins Rennen geht, wollten andere wiederum nicht Wachler so ohne Weiteres das Feld überlassen. Der CSU-Kreisvorsitzende Martin Osterrieder versicherte, Peter Wachler sei nicht von maßgeblichen Kräften in der CSU im Unterallgäu als Kandidat für das Direktmandat über Monate hinweg aufgebaut worden.

Noch vor Weihnachten hatten Ortsvorsitzende der CSU aus den beiden Landkreisen Gelegenheit, die vier Kandidaten persönlich kennenzulernen. Bei diesen zwei Treffen in Rammingen und Pforzen konnten auch Fragen gestellt werden. Das „Schaulaufen“ fand jedoch hinter verschlossenen Türen statt.