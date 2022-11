FDP nominiert Christian Toth für den Landtag - und was ist mit Pschierer?

Für die FDP geht bei der Landtagswahl im Stimmkreis Kaufbeuren Christian Toth ins Rennen. Ex-CSUler Franz Pschierer tritt wohl in einem anderen Stimmkreis an.

15.11.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Christian Toth heißt der Direktkandidat der FDP für die Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Kaufbeuren. Die Delegierten wählten den 35-Jährigen bei der Nominierungsversammlung im Hotel Am Kamin in Kaufbeuren. Das heißt, der jetzige Stimmkreisabgeordnete Franz Pschierer aus Mindelheim kehrt seinem bisherigen Wahlkreis den Rücken. Seit 1994 vertrat er Kaufbeuren, einige Umlandgemeinden sowie Teile des Unterallgäus für die CSU im Maximilianeum. Ende September wechselte er zur FDP. Wie es aus Kreisen der Liberalen heißt, soll Pschierer noch in einem anderen Stimmkreis nominiert werden.



Landtagswahl: Für Kaufbeuren geht 2023 der Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Augsburg-Land ins Rennen

Für Kaufbeuren geht 2023 der Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Augsburg-Land, Christian Toth, ins Rennen. Er ist seit acht Jahren Stadtrat und seit 2020 Kreisrat. In seiner Vorstellungsrede machte der aus Königsbrunn stammende Kandidat deutlich, dass für ihn politische Arbeit und die Lebensrealität der Menschen zusammengehörten. Der selbstständige Lebensmitteleinzelhändler überzeugte die Delegierten mit Bodenständigkeit, Kompetenz, Realitätssinn und Pragmatismus. Sie spendeten ihm langen Beifall und nominierten ihn einstimmig.

FDP im Stimmkreis Kaufbeuren nominiert Melanie Rainer als Direktkandidatin für den Bezirkstag

Als Direktkandidatin für den Bezirkstag bestimmte die Versammlung Melanie Rainer aus dem FDP-Kreisverband Unterallgäu. Mit ihrem Fachwissen als Heilerziehungspflegerin wäre sie laut FDP-Mitteilung eine qualifizierte Bereicherung des kommunalen „Sozialparlaments“ Bezirkstag. In dessen Zuständigkeit fallen beispielsweise Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Angelika Zaijcek aus Kaufbeuren ist Listenkandidaten der FDP für die Landtagswahl

Als Listenkandidaten wurden gewählt: die Kreisvorsitzende des FDP-Kreisverbandes Kaufbeuren, Angelika Zaijcek, für die Landtagswahl sowie Mike Hammermayer vom FDP-Kreisverband Unterallgäu für die Bezirkstagswahl.

