Getrübte Aussicht - DJK verliert sicher geglaubtes Spiel

17.05.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Die ohnehin schon etwas abstruse „Corona-Saison“ der DJK Kaufbeuren hat nun auch noch ein äußerst unrühmliches Ende genommen. Das abschließende Heimspiel des Bezirksoberligisten gegen den TSV Nördlingen II wurde vom Schiedsrichter-Duo im letzten Viertel abgebrochen, nachdem es zunächst zu Tumulten und Tätlichkeiten unter Spielern sowie in der Folge zu Beleidigungen gegenüber einen der Unparteiischen gekommen war. „Das ist natürlich sehr bedauerlich. Wir wollten mit einem positiven Erlebnis in die Sommerpause gehen. Das ist uns leider gründlich misslungen und sehr schade für die Mannschaft“, sagte DJK-Trainer Isidoro Peronace sichtlich betrübt.

Zunächst ein starker Auftritt

Bis zu den unschönen Szenen in der Schlussphase hatten die Kaufbeurer einen durchaus starken letzten Auftritt in dieser Spielzeit hingelegt und das Geschehen gegen die überforderten Nördlinger vollkommen im Griff. Auch den Ausfall des am Sprunggelenk verletzten Topscorers Max Beinhofer konnten die Gastgeber kompensieren, da etwa Roman Hacker als Ersatz-Center einen Sahnetag erwischte und seine beste Saisonleistung zeigte. Doch auch die übrige junge Garde um Paul Bruckmeier, Amit Mann und Daniel Krop wusste zu überzeugen. Nach dem ersten Viertel führten die in jeder Hinsicht überlegenen DJK’ler komfortabel mit 29:9 und bauten den Vorsprung bis zur Halbzeit sehr deutlich auf 44:19 aus.

Der dritte Platz winkt

Angeführt von Spielmacher Alex Susock und Kapitän Willi Dressler steuerten die Kaufbeurer auch nach dem Seitenwechsel vollkommen ungefährdet ihrem siebten Sieg im zehnten Saisonspiel entgegen – der dritte Tabellenplatz wäre dadurch nochmals in Reichweite gekommen. Umso ärgerlicher aus Sicht der Hausherren waren dann die sich überschlagenden Ereignisse in der Schelmenhof-Halle.

Kurz vor Ende des dritten Viertels kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen DJK-Spieler Simone Ferrara und einem Nördlinger Gegenspieler, wobei der Kaufbeurer die Beherrschung verlor und sich zu Handgreiflichkeiten hinreißen ließ. Nach seiner folgerichtigen Disqualifikation wurde die Begegnung zwar zunächst auf Wunsch beider Mannschaften fortgesetzt – schließlich war das Ergebnis zu eindeutig.

Schmähung von der Tribüne

Doch als der vom Spiel ausgeschlossene DJK-Akteur rund zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene beim Stand von 69:44 von der Empore obendrein den Hauptschiedsrichter beleidigte, brach dieser die Partie endgültig ab. Die Gäste aus Nördlingen akzeptierten daraufhin die Entschuldigung der DJK’ler und die beiden Teams gingen immerhin im fairen Umgang auseinander.

Die Folgen dürften eindeutig sein

Nun erwartet die Kaufbeurer am Grünen Tisch eine Niederlage, die mit 0:20 gewertet wird sowie einen Punkt Abzug. Dadurch fällt die DJK, die lange Zeit wie der sichere Tabellendritte aussah, nach einer an sich gelungenen Saison aller Voraussicht nach noch auf den fünften Rang zurück. „Das ist ärgerlich. Und ich habe kein Verständnis für dieses Verhalten einer unserer Spieler“, erklärte Peronace.

Das Beste aus der Saison gemacht

Und der Coach fügte an: „Es ist Zeit, dass diese verrückte Saison ein Ende findet.“ Durch etliche verletzungsbedingte Ausfälle sei sein Team zuletzt nur noch auf dem Zahnfleisch dahergekommen. Das Hauptziel, den Klassenerhalt in diesem „zerpflückten Corona-Spielplan“ möglichst frühzeitig zu schaffen, habe man jedenfalls souverän erreicht, resümierte Peronace.

„Unsere Abschlussvorstellung war bis zu diesem unerfreulichen Vorfall völlig okay und auch wenn sie getrübt wurde, sollten wir versuchen, dieses gute Gefühl mitzunehmen und nächste Saison darauf aufzubauen.“