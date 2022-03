Augenzeugenbericht aus der Ukraine: „Ich hoffe, der Wahnsinn ist bald vorbei“

Eine Wissenschaftlerin in der Ukraine berichtet, wie Zivilisten den Krieg sehen. Die Dozentin mit Verbindungen nach Irsee schildert Angst - aber auch Lethargie.

01.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Vor fünf Tagen begann die russische Invasion in die Ukraine. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg schockte die Welt. Inzwischen laufen Sanktionen und humanitäre Aktionen – auch Humedica intensiviert seine Hilfstransporte, teilt die Einrichtung aus Kaufbeuren mit. Für die Ukrainer wiederum ist es ein Leben in Angst. Das berichtet eine Wissenschaftlerin aus Zhytomyr, die schon in der Schwabenakademie Irsee referierte – aber derzeit einen Bombenhagel fürchtet:

„Am Sonntag habe ich einige Zeit im Keller verbracht. Dreimal gab es Luftalarm. Laut Sozialen Medien bombardierten Russen einen zivilen Flughafen und Militärstützpunkte in meiner Stadt“, berichtet sie.

Ukraine: Putins Angriff auf das Land kam überraschend

Trotz aller Drohkulissen aus Russland sei der Angriff überraschend gekommen – zumindest in der Intensität: „Wir haben nicht vorhergesehen, dass der Krieg mit Russland das gesamte Territorium der Ukraine betreffen würde“, erklärt die Dozentin aus der westlich von Kiew gelegenen Großstadt. Eher wurde von Gefechten um die Separatistengebiete im Donbass ausgegangen.

Ihren Namen will die Wissenschaftlerin nicht in der Zeitung lesen – zu real sei die Bedrohung durch Russland, das seit Sonntag die Sozialen Medien eingeschränkt hat. Dadurch hat auch Robert Zech, Vorsitzender des TSV Westendorf, keine Möglichkeit, Kontakt mit Murazi Mchedlidze aufzunehmen: Der ukrainische Ringer stand 2018 für den TSV auf der Matte: „Der Angriff ist beängstigend. Jetzt kommt auf Europa eine große Aufgabe zu“, meint der Vereinsvorsitzende.

Wissenschaftlerin referierte eins in der Schwabenakademie Irsee

Die sah auch die Wissenschaftlerin, aber ließ sich nicht beirren: „Ich beschloss, in meiner Stadt und in meiner Wohnung zu bleiben. Ich habe keine Angst zu sterben.“ Zunächst sei auch eine gewisse Normalität vorhanden gewesen: An der Uni wurde online statt in Präsenz gelehrt. Doch am Samstag wurde es dann ernst – die Uni setzte den Unterricht aus.

„Heute hatten wir das erste Mal Luftalarm und gingen in den Keller. Aber wir waren dort nur für einige Minuten, weil nach Angaben unseres Bürgermeisters keine Gefahr mehr bestand.“ Immerhin zerstörten die Russen dabei angeblich einen Militärflughafen in einem Vorort. Für viele sei das beängstigend:

„Gewöhnliche Menschen hier sind in Panik und verängstigt. Meine Stadt ist leer, die meisten Menschen sind in Dörfer und in die Westukraine gezogen. Frauen mit Kindern versuchen, nach Polen und in andere Länder zu ziehen. Unsere Jungs bleiben hier, weil unser Land ihnen nicht erlaubt, auszuwandern. Keine Autos in den Höfen.“ Doch immerhin hatten Supermärkte und Geschäfte noch geöffnet.

Ukraine-Krieg: Zeugen hören Schüsse, sehen Panzer

Aber das Leben spiele sich nun größtenteils in den eigenen vier Wänden ab: „Ich bin meist zu Hause – ebenso meine Freunde aus Kiew und Charkow. Sie können Schüsse hören und Panzer sehen, aber sie wissen nicht, wer schießt und wessen Panzer dort sind.“ Allerdings gelte derzeit fast überall eine Ausgangssperre und Alkoholverbot.

Es gebe zwar Informationen, dass das russische Militär keine Zivilisten töte und nicht versuche, Häuser zu zerstören – aber wer wisse das schon: „Die meisten Menschen sind in Panik. Jeder will, dass der Krieg endet. Die Sozialen Medien sind voller Falschmeldungen, und die Menschen wissen nicht, was die Wahrheit ist.“ Und langsam mache sich auch Lethargie im Angesicht der Alarme breit: „Jeder ist müde von diesem verrückten Krieg.“

Augenzeugenbericht einer Ukrainerin: Moral sei ungebrochen

Andererseits sei der Widerstand gegen die Invasion ungebrochen: Der Bürgermeister von Zhytomyr lasse Waffen an Freiwillige verteilen. "Es gibt Freiwillige, die Geld und Lebensmittel sammeln.“ Auch die zögernde Unterstützung mit Waffen aus dem Westen, habe die Moral nicht gebrochen, meint die Dozentin:

„Unsere Jungs kämpfen als Helden, ohne viel Hilfe. Die Menschen hier hassen Russen und beten für Selenskyj – vor dem Krieg war seine Beliebtheit eher niedrig. Der Krieg hat die Leute vereint und sie sind sicher, dass die Ukraine gewinnen wird. Ich hoffe, dass dieser Wahnsinn bald vorbei sein wird.“ (Lesen Sie auch: So können Allgäuer den Menschen in der Ukraine helfen)