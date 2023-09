Vor der Landtagswahl 2023: Zusammenhalt der Demokraten wichtig

Vor der Landtagswahl 2023 brodelt es in Kaufbeuren im Hintergrund. Warum der Zusammenhalt der Demokraten jetzt wichtig ist.

09.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der Landtagswahlkampf plätschert oberflächlich betrachtet vor sich hin. Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten für das Direktmandat, Bernhard Pohl (Freie Wähler) und Peter Wachler ( CSU), pflegen einen freundschaftlichen Umgang, wie sich diese Woche beim Redaktions-Gespräch zeigte. Dennoch brodelt es im Hintergrund. Ein Anlass ist der angekündigte Besuch von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Ein „Bündnis gegen rechts“ formiert sich. Es möchte zeigen, dass Kaufbeuren bunt und vielfältig ist, es keinen Platz für rechtsradikales Gedankengut gibt. Das ist ehrenwert, wichtig und richtig. Doch schon geht es wieder nicht nur um die Sache, sondern um Parteipolitik. Wer darf sprechen? Darf sich ein CSU-Mitglied klar dazu bekennen? Schließlich müssten nicht nur rechte, sondern auch um linke Extremisten verhindert werden. Der rechte Flügel in der Kaufbeurer CSU scheint der neuen Ortsvorsitzenden Julia von Stillfried Druck zu machen. Die Freien Wähler ducken sich noch ganz weg.

Landtagswahl 2023: Querelen verschrecken die Wählerinnen und Wähler

Doch genau diese Querelen sind es doch, welche die Wählerinnen und Wähler so anöden, um sich von der Politik abzuwenden oder in vermeintliche Alternativen zu flüchten. Noch besteht die Chance, dass sich in der insgesamt – auch durch die Aiwanger-Affäre – aufgeheizten Stimmung alle überzeugten Demokraten bündeln, aufstehen gegen Rechts- und Linksextremisten, zeigen, wie wichtig und alternativlos die Demokratie für unser Land samt ihrer Wirtschaft ist. Es wäre traurig und fatal, wenn dies misslingt, weil die immer gleichen Strippenzieher im Hintergrund ihren Machtspielen frönen.