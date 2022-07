Im Zuge der Gebietsreform wurde intensiv über den Status von Kaufbeuren diskutiert. Monate nach der mühsamen Neuordnung wäre fast noch alles anders gekommen.

01.07.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Kreisfreie Stadt, Große Kreisstadt, Verwaltungssitz eines eigenen Landkreises oder Teil des neuen Landkreises Ostallgäu? Bevor am 1. Juli 1972, also vor 50 Jahren, die Gebietsreform in Bayern in die Tat umgesetzt wurde, gab es auch in Kaufbeuren kontroverse Diskussionen, welchen Status die Wertachstadt künftig haben sollte.

