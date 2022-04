Wie das Heimspiel des Pianisten Yi Lin Jiang in Kaufbeuren war

Yi Lin Jiang, der in Kaufbeuren aufgewachsen ist, und Jacopo Giovannini, sein Duett-Partner am Klavier, präsentieren in der Wertachstadt ein besonderes Programm.

Das war heftig. Der in Kaufbeuren aufgewachsene Pianist Yi Lin Jiang und sein Duo-Partner Jacopo Giovannini hatten für ihr Gastspiel im Flügelraum des Wertachstädter Musikhauses Pianofactum ein überaus anspruchsvolles Programm zusammengestellt. Vierhändig am Klavier brachten sie drei epochentypisch komplexe Werke aus der Übergangszeit zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert zu Gehör. Die Zuhörer im fast voll besetzten Veranstaltungsraum waren am Ende einfach nur überwältigt.

