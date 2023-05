Bestseller-Autor Benedict Wells kommt mal wieder zu Besuch ins Allgäu

Benedict Wells, einst Gymnasiast im Ostallgäuer Hohenschwangau, liest nun in Kempten aus seinem aktuellen Roman "Hard Land". Auch dieses Buch wurde ein Bestseller.

03.05.2023 | Stand: 18:09 Uhr

Wenn Bestseller-Autor Benedict Wells am kommenden Sonntag sein aktuelles Buch „Hard Land“ in Kempten vorstellt, ist es in gewisser Weise auch eine Rückkehr in seine Heimat. Inzwischen lebt der 39-Jährige – nach Stationen in Berlin oder Barcelona – in Zürich. Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre aber war das Internat im Ostallgäuer Hohenschwangau sein Zuhause; im dortigen Gymnasium machte er 2003 Abitur. „Ich fühlte mich meistens wohl“, schrieb er Jahre später über diese Zeit. „Nur was ich später mal mit mir anfangen würde, war mir unklar.“

