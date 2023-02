Die Antike erwacht zu neuem Leben: Der Römerpark in Kempten öffnet seine Tore

Süddeutschlands größter Römerpark in Kempten öffnet wieder. Im Sommer stehen ein Festival und ein Römerfest auf dem Programm.

27.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Saisonstart im Archäologischen Park Cambodunum ( APC): Am morgigen 1. März öffnet der größte Römerpark Süddeutschlands wieder seine Tore. Fans der Antike können bis November auf Entdeckungsreise gehen. Die Angebote des APC wurden in den vergangenen Jahren immer größer. Neben den baulichen Resten und den Nachbauten, die einen Eindruck ins Leben der einstigen Römerstadt vermitteln, gibt es eine interaktive App fürs Smartphone, Ausstellungen, Führungen durch Tempelbezirk, Thermen und das Forum mit Basilika sowie Workshops. Höhepunkt im Programm ist das Römerfest Ende Juli. Geöffnet ist der APC Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. An jedem ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt kostenfrei. Folgende besondere Veranstaltungen sind geplant:

Festival Vom 22. bis 25. Juni findet im Tempelbezirk das APC-Sommer-Festival statt mit abendlichen Weltmusik-Konzerten. Außerdem spielt der Orchesterverein Kempten

Römerfest Zum 4. Mal gibt es ein Römerfest: Unter dem Motto „Auf den Spuren des Imperiums“ werden am 29. und 30. Juli von 10 bis 18 Uhr Reenactment-Gruppen, Handwerkerinnen und Gladiatoren ihre Zelte auf dem Areal aufschlagen und den Park ins antike Cambodunum katapultieren.

Grabungen Im Sommer wird erneut gegraben, um das Wissen über Cambodunum zu vertiefen. Diesmal sind Besucherinnen und Besucher wieder willkommen.