Grüne wollen mit jungem Kandidaten punkten: „Frische, neue Gedanken“

Pius Bandte soll für die Grünen in den Bundestag einziehen. Ihm ist wichtig, glaubhaft zu bleiben. Warum der 23-Jährige eine Chance sieht, „was zu reißen“

02.03.2021 | Stand: 11:25 Uhr

Blumen und Händeschütteln fallen aus. Am Ende des digitalen Nominierungstreffens können die Grünen ihrem neu gekürten Direktkandidaten für die Bundestagswahl, Pius Bandte, nur in die Kamera winken oder per Chat gratulieren. Corona-konformer Applaus eben. Der 23-jährige Stadt- und Kreisrat aus Lindau sieht für die Grünen eine realistische Chance, bei der Wahl im September „was zu reißen“. Im Wahlkreis Oberallgäu tritt der langjährige CSU-Abgeordnete Dr. Gerd Müller nicht mehr an. Es gebe heute auch durch die Proteste der Fridays-for-Future-Bewegung ein ganz anderes Bewusstsein weit in der Gesellschaft, sagt der Bandte.