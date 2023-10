So gut wie kein Platz mehr für Geflüchtete - Dabei stehen Kasernen leer

Geflüchtete in Turnhallen und Zelten unterzubringen, sehen Allgäuer Politiker kritisch. "Das kann so nicht weitergehen." Zumal Immobilien des Bundes leerstehen.

30.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„In Brüssel und Berlin wird nicht wahrgenommen, welche Probleme die Kommunen haben“: So beschreibt es der Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle ( CSU). Seit Monaten drängen Politiker aus dem Allgäu auf eine Lösung bei der Flüchtlingsfrage. Ihre Geduld ist nun am Ende. Zu viele Menschen würden den Landkreisen und kreisfreien Städten zugewiesen, Platz sei eigentlich nicht mehr vorhanden.

Oberallgäuer Landrätin: „Uns fehlen 500 Plätze bis zum Ende des Jahres“

Den Ernst der Lage beschrieb die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller ( FW) kürzlich so: „Uns fehlen 500 Plätze bis zum Ende des Jahres.“ Im Landkreis Lindau sind geflüchtete Menschen mittlerweile in einer Turnhalle untergebracht. Landrat Elmar Stegmann (CSU) sprach von einer Belastungsgrenze, die erreicht sei. Im Oberallgäuer Dietmannsried wird ein Zelt vorbereitet und im Ostallgäu sagt Landrätin Marita Zinnecker (CSU): „Das kann so nicht weitergehen.“

In Kempten sind aktuell laut Kiechle etwa 1000 Geflüchtete aus der Ukraine und 400 Asylsuchende untergebracht. Pro Woche bekomme die Stadt 20 weitere Menschen zugewiesen: „Das ist eine Größenordnung, die wir so nicht mehr lange schultern können“, sagt Kiechle. Die Situation sei schwierig. Die Stadt finde kaum noch freie Plätze, bereits seit mehreren Monaten suche man nach anderen Lösungen und setze dabei vor allem auf den Bund und damit auf die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Ihr gehört zum Beispiel die leer stehende ehemalige Artillerie-Kaserne. Geht es nach dem Willen der Stadt, dann sollen dort Menschen untergebracht werden. Bisher gebe es aber kein positives Signal der Bima. Im Oberallgäu versucht Landrätin Baier-Müller, die Grünten-Kaserne zu nutzen. Die Bundeswehr bleibt aber hart: „Vonseiten der Bundeswehr bestehen aufgrund der veränderten geopolitischen Sicherheitslage weiterhin Planungen zur zukünftigen militärischen Nutzung des Gebäudes 23“. Außerdem müsste das Gebäude ertüchtigt werden. Jens Spahn: "Eigentlich müsste die illegale Migration auf null runter"

Unterbringung für Flüchtlinge: Derzeit keine Planungen mit Turnhallen

Kiechle sieht das Problem, dass die Bürgerinnen und Bürger kein Verständnis dafür haben, wenn Turnhallen belegt oder Wärmezelte aufgestellt werden, gleichzeitig aber eine Möglichkeit wie die Ari-Kaserne ungenutzt bleibe. Die genannten Alternativen sind laut Oberbürgermeister sowieso „kein Lösungsansatz“. Aktuell plane man nicht, Turnhallen zu belegen. Das sei nur eine Option, wenn es um einen Durchlauf gehe: Menschen kommen an, sind eine kurze Zeit in einer Halle und werden dann weitervermittelt. Derzeit spricht aber kaum jemand von kurzfristigen Aufenthalten.

Die Sprecherin des Landkreises Lindau, Sibylle Ehreiser, sagte vor wenigen Wochen mit Blick auf die Unterbringung in einer Turnhalle: Das stelle keinen adäquaten Wohnraum dar. Es gebe keine Privatsphäre, aufgrund der Wohnsituation seien Probleme vorprogrammiert. Die geflüchteten Menschen würden längerfristig in „diesen prekären Verhältnissen“ untergebracht. Auch Kiechle bezeichnet die Art der Unterbringung als „sehr suboptimal“. Er betont: Das Asylrecht ist ein hohes Gut. „Wir als Stadt Kempten müssen unseren Beitrag leisten, das ist völlig selbstverständlich.“

Kaufbeuren OB Bosse sieht Turnhallennutzung kritisch

In Kaufbeuren sind Vorbereitungen getroffen worden, um Turnhallen zu nutzen. Innerhalb von einer Woche könnten diese belegt werden, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU). Begeistert von der Idee ist er mit Blick auf Schüler und Vereine, die die Hallen eigentlich brauchen, allerdings nicht. Und die Art der Unterbringung habe nichts mit Humanität zu tun. Auch dass in den Unterkünften zuletzt weiter nachverdichtet wurde, findet er nicht gut. „Die Menschen, die hier ankommen, sind dann auch enttäuscht.“ Es komme zu Spannungen, die Betreuung werde aufwendiger. Behörden, etwa das Sozial- oder das Ausländeramt, stoßen an ihre Grenzen, Mitarbeitende seien stark belastet. Er könne nur den Kopf schütteln, wenn Menschen sagen, „das sei alles kein Problem“. Bosse denkt dabei auch an die nachfolgenden Herausforderungen, beispielsweise wenn es um Kita-Plätze geht, die auch vorhanden sein müssen.

Der Kaufbeurer OB appelliert an die Bundesregierung: „Es muss nachgesteuert werden.“ Es sei richtig, dass Menschen ohne Bleibeperspektive jetzt schneller abgeschoben werden sollen. Das sei auch im Sinne des Rechtsstaates. Ziel müsse aber sein, dass weniger Menschen kommen.