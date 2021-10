Wiggensbacher Räte mehrheitlich für die Anschaffung von Filtergeräten für den Infektionsschutz. Auf Stimmen von Lehrern und Eltern kommt es jetzt an.

12.10.2021 | Stand: 18:32 Uhr

Segen für die Kinder oder auf absehbare Zeit nicht mehr als Elektroschrott? Die Diskussion um Luftfilteranlagen in Klassenzimmern und Kita-Gruppenräumen polarisiert in vielen Gemeinden. Nicht anders in Wiggensbach. Der Marktgemeinderat beschloss zwar mehrheitlich, bis zu 54 mobile Geräte anzuschaffen. Dahinter stehen aber noch einige Fragezeichen.