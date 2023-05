Die schönsten Bilder vom Maibaum-Aufstellen im Oberallgäu

Mit Muskelkraft und großen Mai-Festen sind im Oberallgäu und in Kempten Maibäume aufgestellt worden. Die schönsten Fotos in unserer Galerie.

02.05.2023 | Stand: 10:40 Uhr

Da war Muskelkraft gefragt: Am Wochenende sind in Wildpoldsried, Sulzberg und Altusried die Maibäume aufgestellt worden. Überwiegend ganz traditionell - per Hand.

Bei großen Festen in vielen Allgäuer Ortschaften feierten am Wochenende tausende Besucher. Sogar Füssen hat nun einen Maibaum, wenngleich über Umwege, und ein Zipflbäumchen dazu.

Einen Maibaum aufstellen kann natürlich nur der, der ihn auch hat. Immer wieder klauten Orts-Rivalen in den vergangenen Tagen Maibäume - in Fuchstal sogar den der Schule. In Kaufbeuren überlistete die Kaufbeurer Feuerwehr ihre Kameraden aus Germaringen und eine Kemptener Gruppe stahl die Maibäume aus Memhölz und Sulzberg

Auch Brauchtum rund um den 1. Mai: die Freinacht. Häufig sind es Jugendliche, die in der Dunkelheit durch die Straßen ziehen und dabei klauen, was nicht niet- und nagelfest ist. An anderer Stelle wird das "Diebesgut" dann abgeladen. "Verziehen" nennt man das - ein Freibrief für kompletten Unsinn ist das allerdings nicht. Die Polizei musste in diesem Jahr doppelt so häufig ausrücken, wie 2022. Memminger und Unterallgäuer konnten sich dagegen über den ein oder anderen kreativen Scherz freuen.