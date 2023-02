Nominiert: Joachim Konrad tritt für die CSU in Kempten-Oberallgäu bei Landtagswahl an

Landtagswahl: Die CSU nominiert den Altusrieder Bürgermeister Joachim Konrad als Direktkandidat. Für die Liste unterstützen die Delegierten einen Westallgäuer.

26.02.2023 | Stand: 17:17 Uhr

Der Altusrieder Bürgermeister Joachim Konrad geht als Direktkandidat der CSU in den Landtagswahlkampf. Die Delegiertenversammlung im Stimmkreis Kempten-Oberallgäu hat ihn am Freitagabend in Wiggensbach mit 92 von 94 Stimmen nominiert. Und damit einen Generationswechsel eingeleitet.

