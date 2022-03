Weitere Geflüchtete aus der Ukraine erreichen Kempten

Am Sonntag erreichen die ersten Hilfsaktions-Busse Kempten. Für Montag werden die nächsten aus dem Grenzgebiet der Ukraine erwartet.

06.03.2022 | Stand: 18:14 Uhr

Weitere Geflüchtete aus der Ukraine sind am Wochenende in Kempten angekommen. Die Stadt rechnete laut Oberbürgermeister Thomas Kiechle vorab mit etwa 500 Menschen, die sich vor dem Krieg in Sicherheit bringen. So viele waren es am Ende nicht. Ein Konvoi wird laut Kiechle nun doch erst an diesem Montag erwartet. Wie viele Geflüchtete Kempten bislang erreichten und in den nächsten Tag erreichen werden, ist letztlich unklar. Über eine Hilfsaktion wurden im Laufe des Sonntagabends etwa 40 bis 60 Frauen und Kinder erwartet.

Michele Terlizzi kommt mit zwei geflüchteten Frauen und fünf Kindern in Kempten an

Bereits unter der Woche sind einzelne Menschen aus der Ukraine eingetroffen, die Familie, Freunde oder Bekannte im Allgäu haben. Auch die Geflüchteten, die über die Hilfsaktion am Sonntag nach Kempten gebracht wurden, sind laut Organisator Michele Terlizzi privat untergebracht. Er selbst hatte in seinem Wagen zwei Frauen und fünf Kinder mitgenommen – im Alter von fünf Monaten, drei, fünf, acht und zwölf Jahren.

Terlizzi und sein Team kooperieren mit der Lebenshilfe Kempten. Laut Sophie-Isabel Gunderlach, die bei der Lebenshilfe für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, erwartet diese insgesamt 100 Menschen. Elf Busse seien gestartet, um Hilfsgüter an die ukrainische Grenze zu bringen, davon sechs von der Lebenshilfe. Die Busse kehren nun mit Geflüchteten zurück.

Lebenshilfe Kempten braucht aktuell keine Sachspenden, freut sich aber über Ehrenamtliche

Die Lebenshilfe bringe die Menschen zusammen mit dem Technischen Hilfswerk (THW) zunächst einmal in einer sicheren Einrichtung unter, dann verteile die Stadt sie an private Unterkünfte. Gunderlach ist begeistert von der großen Hilfsbereitschaft der Kemptener und Oberallgäuer. Sachspenden würden aktuell aber nicht mehr benötigt. Wer selbst mit anpacken möchte, könne sich bei der Lebenshilfe gern als Ehrenamtlicher melden.

Im Landkreis Oberallgäu war am Freitag noch nicht klar, wann die ersten Menschen aus der Ukraine eintreffen werden. Landrätin Indra Baier-Müller geht davon aus, dass bis zu 50 Geflüchtete Anfang nächster Woche ins Oberallgäu kommen – insgesamt bis zu 600, sagte sie am Rande eines Termins. Sie werden vom sogenannten „Ankerzentrum“ in Augsburg weitergeleitet.

Lesen Sie auch

Krieg in der Ukraine Auch Sachspenden gefragt: So können Allgäuer den Menschen in der Ukraine helfen

Das könnte Sie auch interessieren: